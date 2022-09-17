林依晨曝「愛用香氛款」連老公都喜歡！女兒聽「3個字」秒笑開懷

▲Jo Malone London打造巨型英國梨裝置藝術，林依晨也現身分享自身的香氛紓壓法。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、記者張毓容攝

受到許多香氛迷喜愛的香氛品牌Jo Malone London太狂了！以最受歡迎的「英國梨與小蒼蘭」香氛為靈感，在中正紀念堂打造了全球首座巨型英國梨造型裝置藝術，超可愛佈置勢必成為下一個打卡熱點。開幕日更請到零負評女神林依晨到場分享她的香氛紓壓法，她更透露自己最愛的那款香氣連老公、女兒「小小林」都愛。

活動當天以一襲亮黃色削肩長洋裝亮麗現身的林依晨就透露，自己平時很常使用香氛，不只是香水，「基本上想得到的我應該都有！」像是浴室她會用放擴香、香水，客廳、浴室也都有放香氛蠟燭，包含香氛沐浴乳、潤膚乳都有用到，就是一種「隨時讓香氣圍繞著我的狀態」。

而她的紓壓方式也跟「用香」有關。需要紓壓時，她喜歡泡澡，加點精油在泡澡水裡，再點幾顆喜歡的香氛蠟燭，看著燭光搖曳的畫面，同時又能聞到自己喜歡的香氣，且泡澡後再抹點乳液，可以用相同的香味或是用不同香味混搭都可以，對她來說這就是很屬於自己的私密時光，她認為「先把自己照顧好，再去面對世界的挑戰。」

被問到喜歡的香氣時，她也透露最愛的就是全球最受歡迎的經典「英國梨與小蒼蘭」，「這香味不具威脅性，讓我心靈很平和、沒壓力，又帶有一點清新感。」因此這香味一直陪在她身邊，而且這個香氣連老公林于超也很喜歡，甚至還買了擴香放在美國家裡。

不只老公也愛香氛，女兒「小小林」對香氛也很感興趣。她透露當自己身上有香氛時，只要跟女兒「小小林」說「聞香香」，女兒就會咧嘴大笑，而且隨著女兒越大，自己身上慢慢開始用些香氛，女兒聞到就會好奇，表情也會有些許的不同。但也因為當了媽，林依晨噴香的習慣也有點改變，以前會直接將香水噴在身上，但現在常要抱女兒，就比較常噴在衣服上。

受到許多香氛迷喜愛的Jo Malone London，每次活動都充滿創意驚喜，這次為慶祝英國梨與小蒼蘭2022年度限定系列上市，特別由英國總部操刀設計，於中正紀念堂打造全球唯一高達15公尺的巨型英國梨造型裝置藝術，現場還搭配熱氣球，特別佈置成夢幻繽紛的英國梨與小蒼蘭花園。展出時間即日起至9/19，且只要於活動現場拍照打卡上傳，還能到專櫃兌換驚喜香氛禮物乙份。

除了台北，Jo Malone London也將於全台北中南展開一系列的香氛體驗活動，巨型英國梨裝置之後也將會現身台中及新竹。

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