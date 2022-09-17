fb ig video ETtoday search mobile

林依晨曝「愛用香氛款」連老公都喜歡！女兒聽「3個字」秒笑開懷

>

▲▼ 林依晨曝「愛用香氛」連老公都喜歡 。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone London打造巨型英國梨裝置藝術，林依晨也現身分享自身的香氛紓壓法。

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供、記者張毓容攝

受到許多香氛迷喜愛的香氛品牌Jo Malone London太狂了！以最受歡迎的「英國梨與小蒼蘭」香氛為靈感，在中正紀念堂打造了全球首座巨型英國梨造型裝置藝術，超可愛佈置勢必成為下一個打卡熱點。開幕日更請到零負評女神林依晨到場分享她的香氛紓壓法，她更透露自己最愛的那款香氣連老公、女兒「小小林」都愛。

▲▼ 林依晨曝「愛用香氛」連老公都喜歡 。（圖／品牌提供）

活動當天以一襲亮黃色削肩長洋裝亮麗現身的林依晨就透露，自己平時很常使用香氛，不只是香水，「基本上想得到的我應該都有！」像是浴室她會用放擴香、香水，客廳、浴室也都有放香氛蠟燭，包含香氛沐浴乳、潤膚乳都有用到，就是一種「隨時讓香氣圍繞著我的狀態」。

而她的紓壓方式也跟「用香」有關。需要紓壓時，她喜歡泡澡，加點精油在泡澡水裡，再點幾顆喜歡的香氛蠟燭，看著燭光搖曳的畫面，同時又能聞到自己喜歡的香氣，且泡澡後再抹點乳液，可以用相同的香味或是用不同香味混搭都可以，對她來說這就是很屬於自己的私密時光，她認為「先把自己照顧好，再去面對世界的挑戰。」

▲▼ 林依晨曝「愛用香氛」連老公都喜歡 。（圖／品牌提供）

被問到喜歡的香氣時，她也透露最愛的就是全球最受歡迎的經典「英國梨與小蒼蘭」，「這香味不具威脅性，讓我心靈很平和、沒壓力，又帶有一點清新感。」因此這香味一直陪在她身邊，而且這個香氣連老公林于超也很喜歡，甚至還買了擴香放在美國家裡。

不只老公也愛香氛，女兒「小小林」對香氛也很感興趣。她透露當自己身上有香氛時，只要跟女兒「小小林」說「聞香香」，女兒就會咧嘴大笑，而且隨著女兒越大，自己身上慢慢開始用些香氛，女兒聞到就會好奇，表情也會有些許的不同。但也因為當了媽，林依晨噴香的習慣也有點改變，以前會直接將香水噴在身上，但現在常要抱女兒，就比較常噴在衣服上。

▲▼ 林依晨曝「愛用香氛」連老公都喜歡 。（圖／記者張毓容攝）

▲▼ 林依晨曝「愛用香氛」連老公都喜歡 。（圖／品牌提供）

受到許多香氛迷喜愛的Jo Malone London，每次活動都充滿創意驚喜，這次為慶祝英國梨與小蒼蘭2022年度限定系列上市，特別由英國總部操刀設計，於中正紀念堂打造全球唯一高達15公尺的巨型英國梨造型裝置藝術，現場還搭配熱氣球，特別佈置成夢幻繽紛的英國梨與小蒼蘭花園。展出時間即日起至9/19，且只要於活動現場拍照打卡上傳，還能到專櫃兌換驚喜香氛禮物乙份。

除了台北，Jo Malone London也將於全台北中南展開一系列的香氛體驗活動，巨型英國梨裝置之後也將會現身台中及新竹。

►蔡淑臻47歲超凍齡「懶人保養法」公開！飯後必做1件事維持好身材

►昆凌產後狂瘦5kg！揪周董吃宵夜　靠「1招飲食方法」讓馬甲線回歸

►愛吃甜食小心老得快！牛爾老師教「抗糖保養」3重點　遠離鬆弛暗黃

關鍵字：

林依晨, 女星, 香氛, 香水, 紓壓, Jo Malone London, 英國梨, 英國梨與小蒼蘭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

選「最像自己的狐狸」測出內心狡猾程度！看你是心機天才還是傻萌人

選「最像自己的狐狸」測出內心狡猾程度！看你是心機天才還是傻萌人

4個約會的「聊天地雷」　想脫離單身就別狂踩

4個約會的「聊天地雷」　想脫離單身就別狂踩

外表高冷、內心溫柔的三大星座！TOP1根本就是冰山、要溫暖才能融化

外表高冷、內心溫柔的三大星座！TOP1根本就是冰山、要溫暖才能融化

林志玲19年前穿「鏈條衣」走秀模樣曝光　黃淑琦經典禮服回顧 內湖「花園咖啡廳」卡啡那6點湧現人潮　老饕每間店都朝聖、推薦必吃舒芙蕾 「年紀越大朋友越少」星座Top 3 ！　第一名看淡友情，在舒適圈不出去 陳庭妮踩首賣毛毛高跟鞋挑戰性感極限　偏愛「露2處」曲線最加分 星巴克9／15起「全咖啡品項買一送一」　那堤、美式等熱門品項全部有 史上CP值最高運動「超人式」　每天4動作輕鬆提臀、2周告別小腹婆 「超級護妻」的3大星座男！Top 1任何事都先挺老婆，捨不得委屈她

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面