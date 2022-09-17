內湖「花園咖啡廳」卡啡那6點湧現人潮　老饕每間店都朝聖、推薦必吃舒芙蕾

記者李薇／台北報導

卡啡那內湖首間店面17日早上7點開幕，現場就已經吸引許多老饕前來朝聖，最早的粉絲6點30分就已經現身排隊，大約6點45分開始陸續出現人潮，有專業的粉絲就現場分享，她高雄、台中店都去過，還擁有它的會員卡，所以一聽到台北店要開，立刻一大早就來排隊，就是想要一嚐「舒芙蕾」的美味。

▲卡啡那內湖店首開，早上6點45分湧現人潮。（圖／記者李薇攝）



該名粉絲分享，她每次到高雄或是台中，一定會去吃卡啡那，因為它的環境很好、整棟的空間非常舒服，裝潢漂亮，重點是它的餐點口味很多，光是蛋糕就有非常多種選擇，讓人陷入選擇困難，必點的當然就是舒芙蕾，每個季節都會換口味，而且不管到哪一間分店，舒芙蕾的品質都很一致，連厚度都掌控到非常好，是自己不斷會回訪的關鍵。

▲許多人忙著點餐打卡，搶攻免費舒芙蕾。（圖／記者李薇攝）



卡啡那以精緻的法式裝潢設計，讓人一踏進店內就像是進入五星級飯店般的高級感，7點大門一開，立刻就有許多人瘋狂拍照打卡，還有人不顧開門時間，還未營業就忙著在店內狂拍一波，可見裝潢真的十分厲害，隨手拍都是美景。

▲一開門就吸引許多人入場。（圖／記者李薇攝）



不只是甜點很厲害，現場也供應許多早午餐、鹹點、沙拉等，當然也有經典的咖啡、氣泡飲、果汁，而且不限消費時間，一坐就可以待一整天，也因此吸引許多家庭客前來，不過，因為是內湖區非上班時間，所以早上客人稍微較少，直到接近10點多，人潮才變多，大約坐滿8成，大多數人也都是吃完就走，來來往往，相當熱鬧。

▲店內的美牆、座位區也吸引許多粉絲拍照打卡。（圖／記者李薇攝）



卡啡那公關也表示，除了必點的舒芙蕾，還有聖多諾黑、達克瓦茲、紅玉蘋果拿破崙、鐵觀音千層等甜點都是主廚推薦必吃的單品，而且因為每天都是新鮮現做，所以幾乎都是限量，想要吃就要趁早。

▲BUNA CAFÉ布納咖啡館開設全新「中和公園館」。（圖／品牌提供）

不只是卡啡那受到歡迎，另一家布納咖啡館也是走精緻奢華路線，每每開店就是一整棟包下的形式，讓人一待就是一整天，最近也在新北中和四號公園（八二三公園）開設新店面，佔地超過百坪的空間，非常寬敞，同時也推出厲害的新菜色。

▲歐洲風格的裝潢非常大氣。（圖／品牌提供）

布納咖啡開設全新的「中和公園館」，精緻暗黑的歐洲風格裝潢，一走進裡面就讓人感受到寬敞大氣的氛圍，目前全台灣總共有7間分店，包括桃園藝文館、林口館、中壢館、新北新莊館、台北內湖館、台北信義館等，而且同樣也是不限時，只要滿低消就可以坐好坐滿。

▲布納咖啡館招牌「冰釀冰滴咖啡」。（圖／記者王則絲攝）

經典必吃的單品除了冰釀冰滴咖啡、虹吸式現煮咖啡，可以滿足咖啡控的味蕾，還提供大份量的早午餐、義大利麵、燉飯、披薩、排餐、甜點等等，想吃什麼歐洲料理幾乎都有，讓人陷入選擇困難，尤其是爐烤特選無骨牛小排海陸拼盤、主廚大拼盤這兩道菜，更是必吃的澎湃美食。

▲精選雙人套餐系列「爐烤特選無骨牛小排海陸拼盤」。（圖／品牌提供）