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2022週年慶／一組就完妝！超持妝粉底液＋定妝噴霧組合超實用！

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記者李薇／台北報導

週年慶即將到來，彩妝保養是許多女孩必搶的單品，繼「2022週年慶／超狂！15大保養組合必看　22件保養品買到讓妳拿不回家」之後，這次就盤點了必買的彩妝組合，不僅是單品好用，重點是價格也很殺，當然要跟著收，以免特價過去就來不及。

＃嬌蘭 金緻平衡美肌組，原價10924元、特價6507元

▲週年慶,2022週年慶,嬌蘭,NARS,RMK,BOBBI BROWN,shu uemura,粉底液,彩妝,。（圖／品牌提供）

嬌蘭旗下最火紅的粉底「24K純金光粉底液」，這次搭配小蜂農最愛的「皇家蜂王乳平衡油3G」30ml，還有小ml數包裝的兩款單品跟花草水與的小香，整套買下來真的養膚全顧到了，真的相當划算。

＃RMK 無瑕粉底組，原價2780元、特價2050元

▲週年慶,2022週年慶,嬌蘭,NARS,RMK,BOBBI BROWN,shu uemura,粉底液,彩妝,。（圖／品牌提供）

提到RMK一定不能不買它的底妝系列，真的可以說是最符合台灣人膚質的單品，相當厲害，9月剛剛推出完美無瑕粉底液30ml就立刻搭配雙效潔膚露30mL、RMK透光空氣感蜜粉3g，一組完成整個底妝，方便又省時。

＃Bobbi Brown 冬蟲夏草潤亮底妝組，原價5740元、特價4230元

▲週年慶,2022週年慶,嬌蘭,NARS,RMK,BOBBI BROWN,shu uemura,粉底液,彩妝,。（圖／品牌提供）

組合裡面包含：冬蟲夏草精華粉底SPF40 PA++++（正貨）、冬蟲夏草精華亮膚持妝乳SPF 25 PA++（正貨）、宋江簽名隨身鏡、沁透茉莉淨妝油15ml、晶鑽桂馥修護保濕凝霜5ml、經典裸粉化妝包，經典的單品一次擁有。

＃NARS 明星底妝入門組，原價4280元、特價3132元

▲週年慶,2022週年慶,嬌蘭,NARS,RMK,BOBBI BROWN,shu uemura,粉底液,彩妝,。（圖／品牌提供）

NARS近期的底妝都相當厲害，不僅持妝還很輕薄，這次就以裸光肌萃粉底精華 30ml、裸光蜜粉餅10g、裸光肌萃粉底精華4ml、迷你裸光蜜粉餅1.8g、裸光冰塊包作為組合搭配，底妝跟蜜粉一次擁有，上妝輕鬆簡單。

＃shu uemura 18H持久底妝組，原價4950元、特價3900元（預購）

▲週年慶,2022週年慶,嬌蘭,NARS,RMK,BOBBI BROWN,shu uemura,粉底液,彩妝,。（圖／品牌提供）

shu uemura的粉底單品也是近期非常大勢的單品，光感跟霧面款都很受到歡迎，這次推出的底妝組合以無極限粉底、無極限持久定妝噴霧、無極限持妝輕蜜粉，全部都是正貨自選的色號，當然最符合女孩需求。

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