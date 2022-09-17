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拒絕道姑頭！3種麻花辮丸子頭仙到炸　捷運搭3站就能輕鬆編好超快速

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記者李薇／台北報導　圖／翻攝自tokyoblondepasta IG、chrisappleton1 IG、mitsumaru1006 IG

長髮造型想做出迷人的盤髮包頭，可以運用很多綁髮的技巧，打造出絕美的造型，以下就盤點兩種丸子頭編髮，不管是長髮還是中長髮，都可以輕鬆學會，而且3分鐘就可以輕鬆綁出來，不學會簡直對不起自己的雙手。

【高麻花丸子頭】

1.先用橡皮筋綁出一個類似馬尾的動作，最後一步將髮絲抽出一點，製造一個丸子造型，並且將丸子拉鬆。

▲髮型,包頭,編髮,造型,麻花辮,。（圖／翻攝自IG）

2.接著將多餘的髮絲，編出兩條三股的麻花辮。

▲髮型,包頭,編髮,造型,麻花辮,。（圖／翻攝自IG）

3.然後將麻花辮尾端綁在一起，繞一圈，套住第一步的丸子頭，就輕鬆完成絕美的造型。

▲髮型,包頭,編髮,造型,麻花辮,。（圖／翻攝自IG）

【中麻花丸子頭】

1.先將頭髮綁出一個馬尾辮。

▲髮型,包頭,編髮,造型,麻花辮,。（圖／翻攝自IG）

2.接著從橡皮筋後面垂直將馬尾橫向從左邊塞到右邊。

▲髮型,包頭,編髮,造型,麻花辮,。（圖／翻攝自IG）

3.將多餘的髮絲綁出三股辮，並且用橡皮筋固定髮尾。

▲髮型,包頭,編髮,造型,麻花辮,。（圖／翻攝自IG）

4.接著將三股辮稍微捲起，製造出一個包頭的形狀，並且固定到左邊的髮洞位置，遮住不好看的樣子即可。

▲髮型,包頭,編髮,造型,麻花辮,。（圖／翻攝自IG）

【低丸子麻花頭】

1.先綁出一個低馬尾，並且把頭頂上面的髮絲拉鬆。

▲髮型,包頭,編髮,造型,麻花辮,。（圖／翻攝自IG）

2.接著將低馬尾分成兩股，每一束髮絲旋轉之後，交錯編出麻花辮。

▲髮型,包頭,編髮,造型,麻花辮,。（圖／翻攝自IG）

3.接著將編好的麻花辮，順著低馬尾橡皮筋的位置，盤起包頭，最後選用一個好看的鯊魚夾，夾起髮尾即可。

▲髮型,包頭,編髮,造型,麻花辮,。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

髮型, 造型, 綁髮, 丸子頭

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