下殺2.9折！五星級「義大皇家酒店」雙人1泊1食　有逛有玩超爽

文／C編

想去高雄玩，又不想安排太累的行程，義大遊樂世界一站玩到底是不錯的選擇，「Her森森」更是推出「秋冬專案義大皇家酒店1泊1食雙人平日住宿券」，原價15510元、特價4588元，吃、住、玩都在義大，不需要舟車勞頓、安排眾多行程，放鬆舒壓最適合。

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▲秋冬專案義大皇家酒店1泊1食雙人平日，原價15510元、特價4588元，點我購買。



義大皇家酒店是高雄數一數二的五星級酒店，甚至有住過的遊客形容「彷彿住在皇宮」，能給予這樣高的評價，除了佔地廣闊之外，華麗的裝潢絕對是一大看點，從踏進大廳就是富麗堂皇的水晶吊燈，整個挑高的球型設計，非常華麗氣派，飯店中央更是擁有大型天窗，讓陽光自然灑落在雕花鏤空的樓台，真的很有出國感。

飯店外為歐洲庭院風情，搭配白色的花園造景，手機隨便拍都是美照，而且到處都有出國的氛圍，讓人能完全放鬆。在房間空間寬敞，還有大型的陽台窗戶對外，可以看到美麗的夜景，真是最棒的感官體驗。

此外，游泳池、三溫暖、兒童遊戲區、健身房等設施一個都沒少，而且旁邊就是義大遊樂世界、義大世界購物廣場，不管是想玩、想逛都方便，絕對非常放鬆的懶人行程。

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「Her森森」推出「秋冬專案義大皇家酒店1泊1食雙人平日」，原價15510元、特價4588元，相當於下殺2.9折，買券還升等雅緻家庭房或經典雙人房，並且贈送嘉義果然茶香觀光工廠門票，當然一定要出發。