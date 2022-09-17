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楊丞琳、侯佩岑大曬「色塊美甲」，網讚：手指修長擦什麼都好看

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記者曾怡嘉／綜合報導　

美甲和服裝造型一樣，雖然會跟著季節增加流行元素，但唯有經典黑、白，搭配簡單色塊是永遠經典耐看，若近來美甲沒什麼新靈感，不妨參考楊丞琳和侯佩岑的色塊美甲，優雅又十分好搭配呢！

▲▼楊丞琳、侯佩岑大曬「色塊美甲」 。（圖／翻攝自FB、小紅書）

▲楊丞琳的美甲看似簡單卻充滿細節。（圖／翻攝自小紅書/楊丞琳）

楊丞琳時常在小紅書曬自己的指甲造型，稍早她分享自己還是喜歡這種清淡乾淨的美甲，純白搭上色塊的分配，不僅看起來充滿巧思，而且一點都不單調。她有一雙纖纖玉手，私下又是光療指甲的愛好者，她常在社交平台分享美甲造型，總掀起一波跟風。夏末初秋她再度曬上自己的美甲，以純白搭配色塊化，看起來簡單大方。

網友們也力讚：「簡單但又充滿小巧思的圖案，很難讓人不愛，姊姊的手好修長漂亮喔」、「太美啦！簡約而不簡單」、「越簡單越高級」、「主要還是老楊手好看，所以做什麼都好看」。

▲▼楊丞琳、侯佩岑大曬「色塊美甲」 。（圖／翻攝自FB、小紅書）

▲侯佩岑的黑白款式看起來時髦大氣。（圖／翻攝自FB/侯佩岑）

無獨有偶，候佩岑也在日前曬出她的最新美甲，她寫道：「新嘗試！一直以來都是維持方方短短的指甲，難得接長接圓，變成杏仁型，好像比較有女人味耶，結果就一直盯著自己的指甲看，覺得有趣，原來這麼小的改變，會帶來如此大的樂趣。」

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關鍵字：

美甲, 光療, 楊丞琳, 侯佩岑

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