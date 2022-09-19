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「別人對你不慷慨，不代表你吃虧」　擺脫4種幼稚心態　職場上才會越來越強

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▲女性,職場,生存法則,。（圖／pexels）

▲排除幾種想法，很多事都會豁然開朗。（圖／xframe、unsplash、pakutaso）

編輯／借借

在職場碰壁是許多人都會面對的事，而每個人採取的作法也很不同，有些人選擇忍耐、克服、離開，但其實無論你選擇留下或離開這個環境，說實在的很高機率又會碰到同樣的問題，不妨看看是否是這5種幼稚心態導致你總在這種輪迴，想開了你就會越來越強。

▲女性,職場,生存法則,。（圖／pexels）

公司沒義務讓你成長
出了社會的確是要持續的學習，但說直接一點，公司沒有「教育」你的義務，想要從工作學到點什麼，是自己主動要去學習的，把握每一個專案可以吸收的經驗，積極參與公司規劃的訓練課程，或是從觀察中學習東西，你領了薪水，無論它是否是等值的，你都應該屏除公司要「教會」我什麼的想法。

▲女性,煩惱,抓頭,懊悔。（圖／unsplash）

情緒沒有誰需要承接
面對客戶、主管的負面體驗，很多人會顯示一些激動的情緒，在大部分的情況下，對方也沒有義務要承接你的負面情緒表現，而這些激烈的反應，很可能會在日後的合作上埋下負面評價，導致你之後要花上三倍力氣去進行。日後想發脾氣之前，先問自己「這樣做有幫助嗎？可以改變現在的狀況嗎？」

▲▼職場,上班族,社畜。（圖／翻攝PAKUTASO）

只會用比較獲得優越感，做不了大事
在職場上做比較，是觀察對方的能力，看自己是否還能做得更好，良性競爭永遠不嫌多，但多於表現好的會產生忌妒心、表現差的又對他看不起，只會顯示自己永遠長不大而已，而且難以進行團隊合作，容易迷失在小而無異的優越感裡，看不到更大的格局。

▲▼上班,職場,同事,工作,辦公室,社畜,員工。（圖／取自免費圖庫xframe）

別人沒有欠你
很多人喜歡把別人的「不慷慨」當成自己的「吃虧」，事實上只要認清，別人不欠你什麼，就會長大不少。像是某個人不幫你這個忙，你就開始對對方生氣，甚至想著下次我一定要討回來，這種想法真的是一開始就歪了，別人為何有這義務要幫你？如果遇到願意幫你、帶領你的人，就要好好珍惜，但對於對方的不慷慨，請不要看成你的損失。

關鍵字：

職場, 生活, 金句, 成長, 心靈, 工作, 效率, 提升效率

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