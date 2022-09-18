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星．變美／王思佳：瘦身更要滿足口腹之慾，宵夜要趁早吃

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▲▼王思佳：瘦身更要滿足口腹之慾。（圖／翻攝自FB/王思佳）

▲王思佳生完更美，身材更是回到產前標準。（圖／翻攝自FB/王思佳sophia 0818，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

王思佳本來就有一身勻稱身材讓人羨慕，生完後的身形更是快速回歸，她也向《ET FASHION》分享，她產後其實也有減重撞牆期，不愛運動的她，反而是靠塑身衣和定時吃三餐瘦下來。

▲▼王思佳：瘦身更要滿足口腹之慾。（圖／翻攝自FB/王思佳）

#產後穿塑身衣讓迷路的肉歸位

王思佳分享生完身上還有6公斤，一開始真的掉得很慢，最後身上還留著3公斤，一直瘦不下來，但因為自己沒糾結在數字上，比較注重身形，所以挑選保健塑身衣讓生後迷路的肉歸位，像是腰間和後背肉，要回到正確的地方。

▲▼王思佳：瘦身更要滿足口腹之慾。（圖／翻攝自FB/王思佳）

#滿足口腹之慾，但不會全部吃完

產後因為有餵母奶半年，因此飲食上並沒有嚴格控制，她的秘訣是想吃就去吃，但是不要全部吃完，她提到只要口腹之慾被滿足，就不會報復性飲食，而且若是斷食或是大小餐，容易會讓腸胃出問題。

▲▼王思佳：瘦身更要滿足口腹之慾。（圖／翻攝自FB/王思佳）

#飲食清淡，宵夜趁早吃

她本身飲食口味不吃很鹹也不愛吃辣，含糖飲料一個月頂多1-2杯，通常都是朋友買給她，她永遠只會喝2-3口，因為本身就不愛喝甜，更不喜歡喝咖啡，通常早上第一餐會吃很飽，像是吐司、蛋餅、小雞塊，搭配溫水或豆漿，中午會挑選飯或是麵簡單吃，晚餐盡量吃清淡，她強調三餐一定要吃，有的人一天只吃一餐，但晚上若是吃麻辣鍋，反而會讓身體被迫吸收過多熱量。偶爾想吃宵夜的時候，就盡量趁早吃，簡單喝一碗熱湯或是吃一小碗麵再去睡覺。

關鍵字：

王思佳, 產後, 飲食, 瘦身

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