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星巴克9／19起「全品項買一送一」　上午11點起買一杯賺一杯！

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▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

▲星巴克買一送一又來了，這次連續三天喔。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克9／19起推出全品項買一送一優惠，只要滿足2項特定條件，冷熱飲跟星冰樂都能享買一賺一。為推廣植感好咖啡，星巴克針對特殊品項或加價服務祭出好友分享優惠，連續三天揪咖爽賺優惠吧！

星巴克從9／19至9／21一連三天，推出「植感好咖啡｜ 升級燕麥奶 享好友分享」優惠，活動期間每天上午11點至晚上8點，至門市購買兩杯大杯以上容量、風味、冰熱一致的全品項飲料，且兩杯均加價更換為燕麥奶，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴客咖啡同好會粉絲專頁）

此外，原來就已使用燕麥奶的3款品項「燕麥可可瑪奇朵」、「冰搖黑糖肉桂風味燕麥奶咖啡」、「黑糖風味燕麥奶咖啡星冰樂」等飲料基底為燕麥奶，更是無須加價就直接可享有好友分享優惠，喜歡喝燕麥奶飲品的消費者真的賺到了啦！若還沒嘗試過燕麥奶的民眾，也可以趁機嚐鮮一下。

請注意此優惠車道服務、管制區門市與風景區門市都「沒有」提供喔，風景區門市包括草山、科教館、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館)及竹北自強、南投休息站、泰安南、泰安北、西湖休息站、芎林文德、宜蘭宜興、新店莊敬、土城大潤發、高雄博愛、振興、高雄大寮門市。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

伯朗咖啡館則在9月續推卡友獨享飲品買一送一，針對9月份的每週一9／19、9／26，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

路易莎9月推出手沖咖啡新品，包括來自肯亞涅里的「黑莓之后」，以及哥倫比亞克菈菈莊園的「橙汁水洗」，特色是均有濃濃果香，原價200元，9／1至10／31黑卡特價120元，現省80元價差。

▲中秋連鎖咖啡優惠。（圖／各業者提供）

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