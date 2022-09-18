後續餘震家電安全檢查　「四不一沒有」天然氣、電器都要確認

▲防範之後可能出現的餘震造成的不安全性，先快速檢查一下家中電器。（圖／Unsplash、pixabay)

記者蔡惠如／綜合報導

昨17日晚間9時許台東關山規模6.4地震後，餘震不斷，今18日下午2時44分又發生規模6.8地震，建議民眾可抽空進行居家檢查，以預防之後可能出現的餘震，導致居家安全出現不定性，台北市產業局之前曾提醒，可依「四不一沒有」的概念做好檢查，讓安全性更周到。

為避免突然來臨的地震造成家電引起火災，在使用家電最好養成「不用不插」的習慣，一些易於搬運的小家電，要使用時再插電即可；電線最好不要彎折，避免折損，不然可能會造成電線短路，引起火災，也要注意電線是否有老化、龜裂，如有此狀況建議更換，且避免一個插頭接延長線插滿電線。不擺放大量可燃物，以免助長可能的火勢。

另外，需檢查家中電器、尤其是常插著電不拔的電器，是否具有安全標章，未來購買也要選擇安全標章電器，保障居家安全。

而除了電器，瓦斯也是需要確認的事項，建議在地震後自我檢查，先聞是否有瓦斯味，或觀察瓦斯表是否有轉動現象，用肥皂泡沬塗抹在可能洩氣的管線或管件上，若發現洩氣狀況需找人員維修，也可安裝微電腦瓦斯表，在地震時自動遮斷。

電器達人也建議，台灣許多地震的時間都落在晚上與凌晨，可買一些充電式的電源照明來備用，能夠在停電或危急情況下確保照明與逃生等，可放置在床邊或是其他記憶點較明顯處，即便摸黑也能馬上拿到。