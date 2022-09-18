牛爾：打破「有效保養」迷思，抗老需持續使用3-6個月才有感

▲保養需長期持續使用才會有感。（圖／翻攝自小紅書/牛爾，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人越來越追求「有效保養」，牛爾老師分享，近來消費者對於保養的期待值比以前幾年高很多，喜歡立刻見效的護膚品，但是其實保濕、抗痘，抗老保養功效時間值大不同，以下正確觀念一次了解。

#保濕類產品使用後就有感

保濕產品通常使用後就會就感覺，像是皮膚不緊繃、增加水潤感，肌膚變得柔軟有光澤。

#修護類產品會在30分鐘內舒緩不適

坊間許多強調修護的保養品，牛爾分享，針對突發性的敏感通常都會在30分鐘內書虎下來，幫助減緩反紅發熱，而敏感症狀則需要1-3天才會減輕，若你為長期過敏膚質，則需要天天使用抗敏產品，幫助維護穩定膚況。

#抗老產品要肉眼能可見效果需要3-6個月

抗老產品需要時間來使用,，通常若要達到肉眼有感需3-6個月，這段期間需要持續使用，別輕易更換其他保養品，若是能搭配抗氧化產品使用更好。

#美白淡斑類需要3-6個月使用才有感

美白淡斑產品需要使用3-6個月才能感受到效果，若是斑點嚴重可能需要1年左右，且必須做好防曬，配合抗氧化產品使用更有感。

#抗痘類產品視狀況而定

抗痘產品則需看本身痘痘狀況，一兩顆痘痘約3-7天能改善，面積較大的痘痘，需要4-6周時間，同時配合忌口和良好的飲食習慣。

牛爾最後也強調，保養品不是藥品，建議大家給自己一點時間去堅持穩定使用，透過正確護膚觀念去養成健康護膚習慣，這樣才能做到有效保養。