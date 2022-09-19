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瑪麗亞凱莉轉行設計珠寶　天后變親民抱萌犬秀蝴蝶首飾

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▲▼瑪麗亞凱莉Chopard 。（圖／翻攝IG）

▲瑪麗亞凱莉難得穿上襯衫搭配與蕭邦聯名的Happy Butterfly珠寶，抱著愛犬Mutley入鏡。（圖／翻攝mariahcarey IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

西洋音樂天后「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）全球銷售上千萬張的專輯《美麗花蝴蝶》（Butterfly），今年歡慶問世25周年，這張專輯是她音樂生涯的代表作，「花蝴蝶」的稱號也自此開始，讓她將蝴蝶視為一生的幸運物，總是將法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）戴緊緊，近期她更搖身一變成為珠寶設計師，與瑞士珠寶腕錶名家蕭邦（Chopard）合作，首次設計蝴蝶造型高級珠寶系列，讓她樂得直呼是25周年最棒禮物。

▲▼瑪麗亞凱莉Chopard 。（圖／翻攝IG）

▲瑪麗亞凱莉第一次設計高級珠寶，少不了閃亮亮的蝴蝶大鑽戒。

▲▼瑪麗亞凱莉Chopard 。（圖／翻攝IG）

▲蕭邦與瑪利亞凱莉共同設計蝴蝶翅膀造型耳環。

瑪麗亞凱莉透露雙方緣起自2年前的聖誕節假期，時間已跨越到新年1月，她才發現聖誕樹下有一盒蕭邦禮物沒拆，打開後是蝴蝶圖案絲巾與品牌聯合總裁兼藝術總監Caroline Scheufele的手寫卡片，牽起友誼的橋樑後，她本想以她招牌聖誕歌應景的雪花設計珠寶，但Caroline建議何不從她最具代表性的「花蝴蝶」創作，因此催生出高級珠寶系列的蝴蝶項鍊、大鑽戒與蝶翼造型耳環襯托她的天后氣勢，以及適合日常搭配的Happy Butterfly系列珠寶，她難得換上輕鬆的白襯衫、抱著愛犬Mutley入鏡展示珠寶展現親民的一面，證明她的設計很百搭。

▲▼瑪麗亞凱莉Chopard 。（圖／翻攝IG）

▲瑪麗亞凱莉佩戴與蕭邦共同創作的蝴蝶鑽石項鍊，展現天后氣勢。

多年來瑪麗亞凱莉極致華麗的時尚風格深植人心，深V合身的禮服必定搭配各式璀璨耀眼的項鍊、疊戴多層的鑽石手鍊，不變的是她右手無名指上始終有梵克雅寶的蝴蝶鑽戒相伴，儼然是她的幸運物，她還收藏梵克雅寶豐富的蝴蝶造型指間戒、項鍊等，足見她對「花蝴蝶」封號的喜愛。

▲▼瑪麗亞凱莉Chopard 。（圖／翻攝IG）

▲瑪麗亞凱莉經常戴滿手耀眼的鑽石手鍊，右手無名指戴著梵克雅寶蝴蝶鑽戒。

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關鍵字：

瑪麗亞凱莉, 花蝴蝶, Chopard, 蕭邦, 梵克雅寶, Van Cleef & Arpels

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