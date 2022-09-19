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包・開箱／GUCCI最新波士頓包可甜可鹽　用「專屬小鑰匙」還能上鎖

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記者王則絲／台北報導

「波士頓包」是許多品牌都會用來延伸設計的包型，像GUCCI的經典波士頓包，多年來早已變化過無數外型。而今年入秋之際，GUCCI正式推出了最新的波士頓包，於致敬名導史丹利庫柏力克（Stanley Kubrick）的形象廣告中亮相，多種尺寸滿足男生、女生需求，可甜可鹽，且每個包都附有「專屬小鑰匙」，上鎖後100%保護隱私，小巧思既實用又可愛。

▲GUCCI波士頓包。（圖／品牌提供）

▲GUCCI波士頓包。（圖／品牌提供）

▲GUCCI最新形象廣告中主打波士頓包款，不同尺寸可甜可鹽。（圖／品牌提供）

「波士頓包」（Boston Bag）通常指的是長方形底、堅固耐用的包型，曾經是美國波士頓大學生之間很流行的一種提包，不論是上課、運動或是作為旅行包都很萬用。

GUCCI《EXQUISTITE》系列便重新詮釋了典藏的波士頓包型，誕生全新波士頓包風格，並在先前釋出的形象廣告中作為主打手袋亮相，模特們提著新款波士頓包現身史丹利庫柏力克經典電影場景，顯得更為搶眼。

▲GUCCI波士頓包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI最新波士頓包系列。（圖／記者王則絲攝）

GUCCI本季波士頓包保留復古的原型、並加入現代風格線條，以招牌綠紅綠織帶飾於提把下方，金屬雙G Logo低調隱身上方，有皮革以及印花帆布兩種面料，透過四個角的皮革包邊達到加固效果外，這款波士頓包還有一個可愛小巧思。

▲GUCCI波士頓包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲精緻可愛的鑰匙鎖，需要時可上鎖；姓名吊牌與鑰匙掛包也可當作小飾品掛在手袋上。（圖／記者王則絲攝）

包身側邊設有一個小鎖扣，平時只需要將鎖扣往下壓即可開包，不過若是在旅行時，也能運用「專屬小鑰匙」將包包上鎖，100%保護隱私，同時也多了一層防偷的作用；包中小配件除了鑰匙外，還有皮革姓名吊牌，可將名字寫在裡頭的小卡上，即使在外遇到品味相投的朋友撞包了，也不會互相搞混。

▲GUCCI波士頓包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI最小尺寸的迷你波士頓包，其實容量對日常也非常足夠。（圖／記者王則絲攝）

今日《ET FASHION》開箱的是系列中最小的尺寸，小巧外型令少女們瘋狂，但仍保留波士頓包的實用性，側邊三角形的設計讓容量加大，手機、錢包⋯⋯等日常用品都能裝下，絕對不廢；最大的尺寸則很適合旅行時使用，要放入筆電、幾雙鞋子甚至大衣都沒問題。

▲GUCCI波士頓包開箱。（圖／記者王則絲攝）

▲GUCCI波士頓包。（圖／記者王則絲攝）

▲多種尺寸能滿足男生、女生的所有需求。（圖／記者王則絲攝）

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關鍵字：

包開箱, GUCCI, 波士頓包

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