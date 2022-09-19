子瑜頂「夢幻粉紫髮」單獨登封美出國際！黑色連身裙曲線大露網暴動

文／妞新聞

人氣韓團「TWICE」成軍滿7週年，前不久不只9位成員宣布集體續約，同時加碼帶著迷你11輯《BETWEEN 1&2》回歸歌壇，主打歌〈Talk that Talk〉一出讓粉絲們超感動！團中的台灣籍成員「周子瑜」也因為一頭破格草莓粉髮色引爆熱議，一系列簽售會神照在SNS上引爆軒然大波，近日更頂著這個「史上最夢幻造型」登上時尚大片，直接美出國際啦～

子瑜殺入時尚圈

個人代言＋畫報接力上線ING

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世界榜單公認的逆天美貌、精緻五官，加上零贅肉的緊實體態、纖細螞蟻腰、172CM的大長腿…子瑜模特兒般的好身材，在出道前實境節目上就被大讚：「超上鏡」，近期她也開啟「時尚圈大門」，除了拿下韓國時尚品牌ZOOC（주크）的個人代言、隻身登上L'Officiel雜誌馬來西亞、新加坡版的封面人物，最近連知名國際雜誌「W」都欽點她拍攝單獨畫報，完全是時尚界新寵兒。

粉紫髮女神來了

6張國際時尚大片網暴動

▲子瑜拍攝新畫報。（圖／wkorea，下同）



《W Korea》近日驚喜公開一組秋日畫報，這次沒有TWICE其他成員，子瑜獨自一人扛下最新一刊的雜誌頁面！畫面中就是以備受好評的亮眼粉紫色新造型入鏡，搭配內斂又自帶氣勢的表情，每一張都超有氛圍感～

子瑜一連換了6套服裝，分別穿上色彩鮮豔的馬甲牛仔洋裝內搭菱格紋上衣、紅色花朵上衣、綠色圓點上衣，挑戰與以往不一樣的復古、高彩度的風格，另一套以短上衣造型拍攝，大方展露細到不科學的「招牌螞蟻腰」。

其中有一套身著「貼身全黑連身裙」的CUT也引爆熱議，明明全身包緊緊，卻勾勒出凹凸有致的魔鬼S曲線，讓粉絲們紛紛讚爆：「子瑜太美了！」、「身材超好」、「這比例好逆天！」

子瑜回台過中秋

解隔離行程受關注

▲子瑜日前回台灣過中秋（圖／osen）



其實子瑜才剛剛在這個月9日回台灣過中秋，當時她穿著大學T、混搭皮質長裙現身機場，立刻吸引大批媒體拍攝，近日即將解除隔離的她，在台灣的行程也引發討論，到底哪位粉絲有幸偶遇女神呢（笑）？

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