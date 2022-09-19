fb ig video ETtoday search mobile

子瑜頂「夢幻粉紫髮」單獨登封美出國際！黑色連身裙曲線大露網暴動

>

文／妞新聞

人氣韓團「TWICE」成軍滿7週年，前不久不只9位成員宣布集體續約，同時加碼帶著迷你11輯《BETWEEN 1&2》回歸歌壇，主打歌〈Talk that Talk〉一出讓粉絲們超感動！團中的台灣籍成員「周子瑜」也因為一頭破格草莓粉髮色引爆熱議，一系列簽售會神照在SNS上引爆軒然大波，近日更頂著這個「史上最夢幻造型」登上時尚大片，直接美出國際啦～

子瑜殺入時尚圈

個人代言＋畫報接力上線ING

https://www.instagram.com/p/Ch9m6gGJStY

https://www.instagram.com/p/CiOuA1VBtqC

世界榜單公認的逆天美貌、精緻五官，加上零贅肉的緊實體態、纖細螞蟻腰、172CM的大長腿…子瑜模特兒般的好身材，在出道前實境節目上就被大讚：「超上鏡」，近期她也開啟「時尚圈大門」，除了拿下韓國時尚品牌ZOOC（주크）的個人代言、隻身登上L'Officiel雜誌馬來西亞、新加坡版的封面人物，最近連知名國際雜誌「W」都欽點她拍攝單獨畫報，完全是時尚界新寵兒。

粉紫髮女神來了

6張國際時尚大片網暴動

TWICE子瑜單飛登雜誌封面！「粉紫髮＋螞蟻腰」6美照公開，這套曲線大露網暴動

▲子瑜拍攝新畫報。（圖／wkorea，下同）

《W Korea》近日驚喜公開一組秋日畫報，這次沒有TWICE其他成員，子瑜獨自一人扛下最新一刊的雜誌頁面！畫面中就是以備受好評的亮眼粉紫色新造型入鏡，搭配內斂又自帶氣勢的表情，每一張都超有氛圍感～

TWICE子瑜單飛登雜誌封面！「粉紫髮＋螞蟻腰」6美照公開，這套曲線大露網暴動

子瑜一連換了6套服裝，分別穿上色彩鮮豔的馬甲牛仔洋裝內搭菱格紋上衣、紅色花朵上衣、綠色圓點上衣，挑戰與以往不一樣的復古、高彩度的風格，另一套以短上衣造型拍攝，大方展露細到不科學的「招牌螞蟻腰」。

其中有一套身著「貼身全黑連身裙」的CUT也引爆熱議，明明全身包緊緊，卻勾勒出凹凸有致的魔鬼S曲線，讓粉絲們紛紛讚爆：「子瑜太美了！」、「身材超好」、「這比例好逆天！」

子瑜回台過中秋

解隔離行程受關注

▲子瑜日前回台灣過中秋（圖／osen

其實子瑜才剛剛在這個月9日回台灣過中秋，當時她穿著大學T、混搭皮質長裙現身機場，立刻吸引大批媒體拍攝，近日即將解除隔離的她，在台灣的行程也引發討論，到底哪位粉絲有幸偶遇女神呢（笑）？

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

TWICE回歸玩遊戲「子瑜綜藝感爆發」！全員裝可愛撒嬌獨自淡定，跩喊：本來就可愛

TWICE簽售子瑜史上最神美照流出！「櫻花粉髮＋迷幻臉鏈」超致命，網暴動：不現實

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Niusnews妞新聞, TWICE, 周子瑜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克9／19起「全品項買一送一」　上午11點起買一杯賺一杯！

星巴克9／19起「全品項買一送一」　上午11點起買一杯賺一杯！

內心開始有5種想法　會讓一個人越活越廢

內心開始有5種想法　會讓一個人越活越廢

健身女王「7分鐘平板變化式」火爆全球！棒式不痛苦　燃脂效率還激增

健身女王「7分鐘平板變化式」火爆全球！棒式不痛苦　燃脂效率還激增

單身，就要好好享受！從4件小事解鎖一個人生活的勇氣 近5千萬觀看！日網爆紅「睡前瘦腿操」6動作巨有感　2周腿圍消一圈 選「最像自己的狐狸」測出內心狡猾程度！看你是心機天才還是傻萌人 BLACKPINK合體曬神顏！Jisoo低腰褲玩骨盆時尚、Lisa真空西裝超性感 4個約會的「聊天地雷」　想脫離單身就別狂踩 牛爾：打破「有效保養」迷思，抗老需持續使用3-6個月才有感 胡宇威、陳庭妮隔空「踩情侶鞋」放閃！　貝殼紋＋車縫線太顯眼

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面