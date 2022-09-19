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孫芸芸逾12萬香奈兒毛毛鞋超Q又暖呼呼　引弟弟喊「來一雙」

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▲▼孫芸芸CHANEL 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸的泳裝照總引來粉絲讚嘆。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

時序入秋，走在時尚流行尖端的「台灣第一名媛」孫芸芸，已迫不及待拿出香奈兒（CHANEL）新款毛毛鞋，準備穿出門時髦一下，但近幾日豔陽高照，讓她打消念頭，透露「還是把bikini（比基尼）拿出來直接去游泳」。她雖然尚未分享穿搭新鞋的美照，但3雙香奈兒香奈兒鞋已經引粉絲盛讚可愛，連弟弟孫智宏（Henry）都向她喊話「來一雙」。

▲▼孫芸芸CHANEL 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸迫不及待想穿香奈兒毛毛新鞋出門。

孫芸芸一次曬3雙香奈兒毛毛鞋，當中藍黑色與米色的蜜兒拖鞋出自2021/22 métiers d’art 工坊系列，由小牛皮與小牛麂皮製成，鞋面裝飾品牌的雙C Logo，單價42,900元；另一雙涼鞋也在兩條飾帶上點綴Logo，讓人一眼認出品牌，3雙鞋總價逾12萬元的鞋均有毛毛內裡，溫暖舒適。

▲▼孫芸芸CHANEL 。（圖／翻攝IG）

▲孫芸芸上班穿露肚裝，頭戴香奈兒毛帽並搭配她同名品牌YUN YUN SUN將上市的Decade手環。

近日孫芸芸也分享到同名品牌YUN YUN SUN工作室上班照，她穿白色短版長袖針織衫搭配黑色寬褲，大露令人羨慕的螞蟻腰，頭戴香奈兒毛帽並搭配即將上市的Decade系列手環，一身秋裝又酷又辣。

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關鍵字：

孫芸芸, 香奈兒, CHANEL, YUN YUN SUN

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