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胡宇威、陳庭妮隔空「踩情侶鞋」放閃！　貝殼紋＋車縫線太顯眼

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記者鮑璿安／台北報導

Chloé新任創意總監Gabriela Hearst在年初帶來Nama運動休閒鞋，以永續為主軸，搶眼的貝殼紋線條、對比色的車縫線打造出品牌標誌細節，近期就連胡宇威、陳庭妮小倆口都低調上腳放閃，還有女星邵雨薇、曾之喬紛紛曬出長腿線條示範超夯鞋款！

▲Chloé Nama運動休閒鞋 。（圖／品牌提供）

▲Chloé Nama運動休閒鞋 。（圖／品牌提供）

▲Chloé Nama運動休閒鞋 。（圖／品牌提供）

▲（依序）胡宇威、陳庭妮分別在私服造型中穿上Chloé Nama運動休閒鞋，圖三為花草綠色。（圖／品牌提供）

胡宇威年初向陳庭妮求婚成功，雖然兩人婚禮延期卻藏不住喜悅，分別在私服造型中穿著Nama運動休閒鞋，展現了不分性別的時尚感，胡宇威選擇純白色系鞋款搭配輕便的襯衫短褲，另一半陳庭妮則是運用白色洋裝巧妙搭配秋季新色花草綠款式，跳色碰撞出明亮感，都是很有巧思的搭法，可當情侶鞋演繹。

▲Chloé Nama運動休閒鞋 。（圖／品牌提供）

▲Chloé Nama運動休閒鞋 。（圖／品牌提供）

▲Chloé Nama運動休閒鞋 。（圖／品牌提供）

▲曾之喬選擇純白款式，邵雨薇則以深淵藍色打造更搶眼的視覺 。（圖／品牌提供）

以極繁主義美學所打造的Nama 運動休閒鞋，其實是今年新作，鞋款靈感源自巴黎花神咖啡館的貝殼紋線條，用以異材質的拼接工法、搭配對比色的車縫線裝點，具有無性別特質，男女都能夠上腳。像是曾之喬也選擇了胡宇威同色純白款式，她側坐露出長腿曲線，性感程度加分；邵雨薇則以深淵藍色打造更搶眼的視覺，滿足日常搭配。

▲▼陳庭妮 。（圖／品牌提供）

▲▼陳庭妮 。（圖／品牌提供）

▲陳庭妮以緊身開衩禮服搭配品牌獨家首賣2022秋冬全新Cleo毛毛高跟鞋款式。（圖／品牌提供）

同時，義大利精品鞋履品牌 Rene Caovilla進駐高雄漢神巨蛋購物廣場，也邀請陳庭妮搶先逛店，她換上店內限定款式Cleo毛毛高跟鞋，搭配開衩裙裝營造出長腿曲線，該款用以經典Cleo和Margot款式設計，鞋面綴上以兔毛為材質的毛茸茸元素，加上環繞著經典的水鑽繫帶，讓陳庭妮形容品牌的高跟鞋「真的會讓女生在一瞬間變得優雅又性感」。

關鍵字：

Chloé, Nama, 陳庭妮, 胡宇威

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