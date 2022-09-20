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每天都累得要命？5步驟治療你的「忙碌病」　少寫Mail、一次做一件事

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文／Workworks職場人

面對每天煩躁、忙碌的生活，總覺得自己常常被時間追著跑，或根本沒有心力應付工作以外事項，想必都是職場人們煩惱著的問題吧？這次編輯就要來跟大家分享《瘋狂忙碌拯救法》書中整理的5個「治療忙碌的步驟」，趕緊筆記下來！

治療忙碌的步驟

1.追逐羚羊，別管田鼠

▲治療忙碌的步驟（圖／取自免費圖庫Unsplash，下同）

作者提出了「追逐羚羊，別管田鼠」的步驟，指的是要像獅子追逐羚羊一樣，放棄如田鼠般價值較低的任務，嚴格地把重要工作排到前面。在行事曆上訂下時間，並先做優先的任務，也可以防止拖延症。職場人們可以試著以「重要的任務」為核心來安排時間喔！

2.一次做一件事

其實多工模式不只沒有效率，還會拖亂你的進度？作者提及，人的大腦一次只能專注一件重要事務，當你以為自己能夠一心多用時，只不過是從一項任務轉換到另一項而已。因此建議職場人們可以依序列出代辦事項的優先順序，實行後就會發現「一次做一件事」不僅能更加專注，還能減少時間的浪費。

3.少寫電子郵件，多講話

職場人們平時是否也是使用電子郵件、通訊軟體在和同事說話呢？作者表示「少寫電子郵件，多講話」的意義在於「藉由說話和傾聽來培養實質關係」，把電子郵件的目的，保留在「分享文件、確認事項」，一些瑣碎的事項再靠電子郵件傳遞，也算是浪費時間喔。

4.避開走廊上埋伏的綁架犯與順道而來的干擾大師

不要再因為別人犧牲掉自己的時間了！作者提出「避開走廊上埋伏的綁架犯與順道而來的干擾大師」，用意在劃下界線，對每個想到就要你過去的人說「不」。他也建議可以安排定期的群組報告，事先問清楚將會出現的狀況，避免「緊急」的突發事項發生。

5.不要再瞎忙，也別再試著做到完美

作者說道「不要再瞎忙，也別再試著做到完美」，停止把每一件事情都做到最完美的標準，只需要做到夠好即可。把每個業務做到完美，雖是件好事也可能因此獲得升遷的機會，但也會伴隨著極大的壓力，隨著自己的職務加重，這些壓力總有一天也會把你壓垮的喔～

《瘋狂忙碌拯救法》不僅提供了忙碌症狀的自我檢測，還提出了多個治療解方，教大家如何把時間和精力集中在正確的事情上，擺脫沒有必要的忙碌，推薦給覺得自己每天都忙得焦頭爛額的職場人們～

source：博客來

【延伸閱讀】

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 職場, 忙碌病

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