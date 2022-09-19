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「死侍老婆」曬大肚泳裝照怒嗆狗仔！　懷第4胎近況依然美到逆天

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記者王則絲／外電報導

「死侍老婆」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）上週出席活動時，驚喜曬出圓滾滾的孕肚，這是她與老公萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）的第4個孩子，她以一身金裙造型、踩著厚底跟鞋美到逆天。而一向低調的布蕾克萊芙莉，近日在IG Po出多張挺著大肚的泳裝照，看來狀態依然非常好，但事實上，此舉是她為阻止狗仔繼續跟拍，忍無可忍下才決定自行公開分享的，並在貼文中狠嗆：「離我遠一點！」

▲Blake Lively。（圖／翻攝自IG）

▲布蕾克萊芙莉挺著孕肚出席公開活動。（圖／翻攝自IG@blakelively）

布蕾克萊芙莉上週出席富比世（Forbes）女性峰會，選穿一襲VALENTINO的金色亮片小禮服，與厚底白色高跟鞋搭成華麗造型，身前挺著一顆孕肚，成為當天最大焦點，不過正因公開懷上第4胎的消息，讓大批狗仔接連守在她家門口，只為拍到更多懷孕的照片，這讓她感到不堪其擾。

▲Blake Lively。（圖／翻攝自IG）

▲布蕾克萊芙莉與老公在泳池邊放鬆。（圖／翻攝自IG@blakelively）

為阻止狗仔繼續侵犯她的私人領域，以及保護小孩們的隱私問題，布蕾克萊芙莉決定自行Po出多張私下懷孕期間的生活照，讓八卦媒體解解渴之外，也藉此對狗仔發出嚴重警告，「這些是我真實生活中的懷孕照片，所以那11個等在我家外面偷看的人可以離我遠一點。你們已經嚇壞我跟我的孩子們了。謝謝所有其他人的愛與尊重，還有謝謝取消追蹤那些公開孩子照片的帳號，你們擁有對抗他們的力量。也謝謝所有謹守保護孩子隱私的媒體，你們讓這一切都不同。」

▲Blake Lively。（圖／翻攝自IG）

▲Blake Lively。（圖／翻攝自IG）

▲布蕾克萊芙莉分享私下的懷孕生活。（圖／翻攝自IG@blakelively）

照片中布蕾克萊芙莉穿著桃紅色的連身泳裝，看起來非常開心、健康的與老公在泳池邊放鬆，同時她也分享其他時間與朋友們相處的時光，好友泰勒絲（Taylor Swift）也出現在鏡頭中，私下毫不拘束、少了濃妝華服的她，完全展現出了女性懷孕時那自然的美麗。

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關鍵字：

布蕾克萊芙莉, Blake Lively, 懷孕, 孕照, 狗仔, 死侍老婆

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