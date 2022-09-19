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LV男裝秀根本「巨型沙雕展」氣勢逼人　王鶴隸毛茸茸帥爆現身

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▲LV 2023春夏男裝秀 阿那亞。（圖／品牌提供）

▲LV在河北秦皇島的阿那亞重現2023春夏男裝秀。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 綜合報導

LOUIS VUITTON（路易威登）的2023春夏男裝秀，9月17日移師大陸河北省的阿那亞舉辦，在海灘上築起人像、建築等巨型沙雕裝置、襯著天色餘光既有氣勢又有氣氛，男星王鶴隸穿著毛茸茸的大衣與帽T現身，白敬亭、陳坤等人也都是嘉賓，讓傍晚的阿那亞熱鬧非凡。

▲LV 2023春夏男裝秀 阿那亞。（圖／品牌提供）

▲LV 2023春夏男裝秀 阿那亞。（圖／品牌提供）

▲各式巨型沙雕裝置，讓秀場充滿氣勢。

▲LV 2023春夏男裝秀 阿那亞。（圖／品牌提供）

▲王鶴隸。（圖／翻攝王鶴隸微博）

▲嘉賓之一的王鶴隸，穿著毛茸茸的大衣與帽T。（圖／品牌提供、翻攝王鶴隸微博）

2023 年春夏男裝系列「Collection∞」今年6月在巴黎羅浮宮首發時，由佛羅里達農工大學的樂隊與旗隊開場，如今大秀在阿那亞重現，由知名導演賈樟柯與魏書鈞攜手創作的影片《海市蜃樓Mirage》引導，從一對小兄妹的眼裡，看見無限可能，「童心」是近年LV男裝的一大靈魂，時刻提醒著大人們別忘了兒時的好奇與純真。

在巴黎辦秀時有饒舌歌手Kendrick Lamar現場演唱，到了阿那亞，則由來自北京的睡狗樂團 （Sleeping Dogs）伴奏揭開序幕，既然秀場位在海邊，以巨大的沙雕裝置為景毫不違和，但仍頗有游移在真實與虛幻間的感覺。

▲LV 2023春夏男裝秀 阿那亞。（圖／品牌提供）

▲LV 2023春夏男裝秀 阿那亞。（圖／品牌提供）

▲LV 2023春夏男裝秀 阿那亞。（圖／品牌提供）

▲LV 2023春夏男裝秀 阿那亞。（圖／品牌提供）

▲淺紫色的服裝開場、鮮豔的色調顯得活潑，而男士穿上紗裙，則模糊了性別與服裝的界線。

由Prêt-à-Porter Homme男裝創意團隊打造的服裝系列，延續著已故男裝藝術總監Virgil Abloh的精神，淺紫色的西裝開場，法式花園中的薊花穿插點綴其間，中段開始出現鮮豔色調，充滿了活力，加上巨大的音響後背包、紙飛機、紙船、紗裙等元素，令人過目就印象深刻。

多套新設計加入系列，是LV每次換場辦男裝秀的驚喜，舉起大拇指比讚的兔子讓夾克更吸睛，放大且有暈染效果的Monogram圖案布料，從經典中玩出新鮮效果，除了原本的襯衫與長褲，又多了夾克、西裝、短褲等設計，都是屬於春夏的輕盈感。

▲LV 2023春夏男裝秀 阿那亞。（圖／品牌提供）

▲LV 2023春夏男裝秀 阿那亞。（圖／品牌提供）

▲比讚的兔子讓夾克十分搶眼。

▲LV 2023春夏男裝秀 阿那亞。（圖／品牌提供）

▲LV 2023春夏男裝秀 阿那亞。（圖／品牌提供）

▲布料上的Monogram圖案放大且有暈染效果。

▲LV 2023春夏男裝秀 阿那亞。（圖／品牌提供）

▲LV 2023春夏男裝秀 阿那亞。（圖／品牌提供）

▲各式包款非常吸睛。

▲LV 2023春夏男裝秀 阿那亞。（圖／品牌提供）

▲LV 2023春夏男裝秀 阿那亞。（圖／品牌提供）

▲男星陳坤（上起）、白敬亭出席。

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關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, LV, 2023春夏男裝, 男裝秀, 王鶴隸, 阿那亞

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