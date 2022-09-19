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玄彬搶奶粉錢帥照齊發　斜倚車秀27萬歐米茄放電

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▲▼玄彬,喬治克隆尼 。（圖／公關照）

▲玄彬在南韓拍攝歐米茄形象照，倚在車上帥度破表。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶歐米茄（OMEGA）代言陣容華麗，除了有61歲好萊塢「萬人迷」喬治克魯尼（George Clooney）坐鎮多年，39歲南韓人氣男星玄彬今年也入列，雙帥難得為同一系列超霸 ’57 錶款拍攝形象照，兩人恰好都穿黑裝上陣展現型男魅力，一東一西男神帥照齊發，讓粉絲大飽眼福，也期待雙帥合體。

▲▼玄彬,喬治克隆尼 。（圖／公關照）

▲玄彬示範歐米茄主打的超霸'57系列同軸擒縱40.5毫米大師天文台計時腕錶。

與老婆孫藝珍準備迎接第一個寶寶誕生的玄彬，選在南韓完成歐米茄形象照的拍攝工作，只見佩戴超霸 ’57黑面皮錶帶款的他斜倚或坐在車上，深邃眼神向粉絲放電；喬治克隆尼則在自家豪宅所在地義大利科莫湖畔拍攝宣傳照，他所戴的是藍色面盤的不鏽鋼鍊帶錶，此系列同時推出綠色、酒紅色等另外6種款式，慶祝超霸系列65周年，不變的是經典元素，包括「90 上方圓點」磨砂金屬錶圈以及闊箭指針。

▲▼玄彬,喬治克隆尼 。（圖／公關照）▲▼玄彬,喬治克隆尼 。（圖／公關照）

▲代言歐米茄多年的喬治克隆尼，於義大利科莫湖畔拍攝最新形象照。

▲▼玄彬,喬治克隆尼 。（圖／公關照）▲▼玄彬,喬治克隆尼 。（圖／公關照）
▲玄彬佩帶歐米茄超霸'57系列同軸擒縱40.5毫米大師天文台計時腕錶（左）273,000元，喬治克隆尼戴鍊帶款283,000元。

除了名錶廣告，忙著搶奶粉錢的玄彬還是義大利名牌Loro Piana官方品牌大使，他重回與老婆孫藝珍拍攝《愛的迫降》陷入熱戀的瑞士，到度假勝地聖莫里茲拍攝品牌2022-2023秋冬男裝系列，他置身在湖光山色的美景中，換穿正裝、大衣、休閒衫等多套造型，演繹探索大自然奧妙的探險家。

▲▼玄彬,喬治克隆尼 。（圖／公關照）

▲玄彬到瑞士度假勝地聖莫里茲拍攝Loro Piana 2022-2023秋冬系列形象照。（圖／Loro Piana，以下同）

▲▼玄彬,喬治克隆尼 。（圖／公關照）

▲玄彬是天生衣架子，穿起Loro Piana西裝相當迷人。

►玄彬「回瑞士拍大片」眼神太勾人！　Loro Piana行頭洩緊實身材

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關鍵字：

玄彬, 喬治克隆尼, 歐米茄, OMEGA, Loro Piana

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