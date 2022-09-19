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「妙麗」半透明蕾絲裙輪廓全看光！轉身秀大片美背＋回眸電翻

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記者王則絲／外電報導

以《哈利波特》系列電影聞名全球的「妙麗」艾瑪華森（Emma Watson），於上週15日現身開雲（Kering）基金會於紐約舉辦的關愛女性（Caring for Women）晚宴活動，當晚艾瑪華森一身透視白色蕾絲禮服踩上紅毯，讓身體輪廓幾乎全被看光，背後大面積的露背造型更是令人眼睛一亮，優雅與性感並存，盡顯女神風範。

▲Emma Watson。（圖／達志影像）

▲「妙麗」艾瑪華森一身蕾絲透視白裙仙氣飄飄。（圖／達志影像）

在全球擁有高人氣的艾瑪華森，運用自身的影響力，一直以來都持續關注、推動著女性議題與環保問題，不僅擔任聯合國全球親善大使，還進入時尚精品圈，於開雲集團的董事會中，負責擔任永續持續發展委員會的主席。

▲Emma Watson。（圖／達志影像）

▲艾瑪華森轉身露出整片美背，成為紅毯焦點。（圖／達志影像）

日前開雲集團舉辦晚宴活動上，艾瑪華森穿著一身來自Alexander McQueen的純白蕾絲禮服出席，仙氣十足，半透明的面料讓身體輪廓透出，能隱約看見迷人的腰臀曲線與雙腿，但更大的亮點在後面，艾瑪華森轉身秀出一整片的光滑美背，配上回眸電眼，把螢幕前的粉絲通通電翻，優雅之中藏著誘惑氣息，讓她再度用美貌驚艷紅毯。

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關鍵字：

艾瑪華森, Emma Watson, 妙麗

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