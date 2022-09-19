營養師曝「執行168斷食法」必知5件事！忽略第一條難怪瘦不了





▲營養師提醒，執行168輕斷食時有些細節需注意。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

「168斷食法」可說是近年來最紅的減肥法，簡單的執行方法可說是人人皆知，更是不少人嘗試減肥的首選，但其實執行上還是有些小細節需要注意，才不會瘦身失敗、甚至影響健康。營養師谷傳玲就分享執行168輕斷食前必知的5件事，快來看看你知道幾個？

1.進食期間還是要注意飲食內容



谷傳玲提醒，能進食的8小時內也是要以少油少糖、清淡烹調的飲食為主，且要細嚼慢嚥、有飽足感就停口，如果胡亂吃喝也減不了肥。

比如早餐吃一籠肉包，午餐吃個宮保雞丁蓋飯， 晚餐再吃份勁辣雞腿堡套餐，一整天的熱量攝取就超過3000多大卡了，再怎麼做高強度的運動、訓練，一天也消耗不了這麼多能量。

2.循序漸進地執行



剛開始執行的人可能會碰到，在禁止進食的期間出現飢餓、注意力不集中的情況，建議可以循序漸進地縮短禁食時間。比如第一個月先做14/10輕斷食，先從一天10小時的禁食時間開始；第二月做15/9輕斷食，第三個月再進行16/8。

但谷傳玲也提醒，如果一開始執行14/10輕斷食就會覺得餓的難受，那就是飲食份量吃得太少了，需要再多吃點。

3.運動最好安排在進餐的8小時內



運動會消耗能量，帶來飢餓感，如果在16小時的禁食期間運動，很容易會因飢餓導致「破戒」。

4.補充營養



谷傳玲表示，168斷食法之所以能減肥，根本原因是因為餐與餐之間的間隔時間變短了，飢餓感降低，進而吃的比較少，但這也會影響維生素、礦物質的攝入。因此，執行168時最好適當補充復合維生素和礦物質，以免營養不良。

5.禁食期間盡量多喝水、別追劇



很多人追劇、看影片時，嘴巴無聊很容易想吃東西，就亂吃一些零食，如果能管住嘴，追劇也無妨。另外，建議多喝水，最好喝到2000ml的水量，水對減肥、健康都很重要，還能增加飽足感，能讓飢餓感不那麼明顯。

►營養師曝10種常見的「超級食物」！抗氧化、防癌還有助維持體重

►連假吃太多發胖？營養師教「6招飲食調整」甩開肥肉 早睡也有用

►泡澡也有用！營養師教6招「提高基礎代謝率」，養成易瘦體質