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誰說入夜才能小酌！6間早上就營業的酒吧　白天也能一杯解愁

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圖、文／MENU美食誌

誰說入夜才能小酌！6間早上就營業的酒吧，讓你白天也能一杯解愁！想小酌？不用在等到夜深人靜，白天就能喝出風味！

INGE’S BAR & GRILL 台北萬豪酒店
台北市中山區

INGE’S Bar & Grill 是可以享用餐點跟酒吧的餐廳，晚餐和酒吧有不同的菜單和最後點餐時間，比較特別的是每個座位也有著不同的低消限制。

▲酒吧 。（圖／美食誌提供）

▲INGE’S BAR & GRILL 台北萬豪酒店（圖／美食客GY45提供）

NONSENSE CAFE & BAR
台北市萬華區

位於西門町紅樓附近的質感酒吧，同時提供單品手沖咖啡的Cafe & Bar，提供各式精緻調酒及葡萄酒雖然有標準酒單，但想喝什麼口味都能量身訂做。

▲酒吧 。（圖／美食誌提供）

▲NONSENSE CAFE & BAR（圖／美食客夜嵐提供）

ENOTECA
台北市信義區

店位在新光三越台北信義新天地A9的3F，室內展示琳瑯滿目的葡萄酒，同時有能夠舉辦品酒會、或提供單杯品飲的舒適座位，除了販售葡萄酒，亦有單杯品飲的服務。！

▲酒吧 。（圖／美食誌提供）

▲ENOTECA（圖／美食客liaoching i 提供）

ONCE CAFE&BAR
台北市萬華區

藏身西門町西寧南路巷弄內，整間店是文青咖啡館混合小酒館的雙重氣質，調酒從上午10點半開門後即刻供應！

▲酒吧 。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客Appleradish提供）

花生俱樂部 PEANUT CLUB
台北市大安區

地點位於捷運忠孝復興站和忠孝敦化站附近，約5分鐘可抵達，俱樂部結合咖啡廳、餐酒館和酒吧，從下午3點開始營業，調酒為全時段供應。

▲酒吧 。（圖／美食誌提供）

▲ONCE CAFE&BAR（圖／美食客夭夭提供）

一時無酉 ABVLESS
台北市中山區

藏身於百年老宅中山18裡，只在白天營業的無酒精酒吧，以調酒的手法作無酒精

▲酒吧 。（圖／美食誌提供）

▲一時無酉 ABVLESS（圖／美食客IG＠food_koungyou 提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

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關鍵字：

MENU美食誌, 酒吧, 小酌

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