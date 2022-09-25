2022白晝之夜在士林！6間美食讓你從早到晚　有吃有玩嗨起來

圖、文／MENU美食誌

2022士林白晝之夜，嚴選6間美食讓你從早到晚都能吃飽飽！10/1晚上6點到10/2凌晨，整座士林陪你嗨起來！

隱咖喱

文林路259號

隱家拉麵推出的新品牌，咖哩比較偏日式的口感，吃起來甘甜、涮嘴，另外還有每天限量20碗的 。

▲隱咖喱（圖／美食客周大俠提供）

隱家拉麵

中山北路五段505巷1號

位在士林捷運站巷弄旁的拉麵店，主打醬油、豚骨、黃金雞湯等湯頭，豚骨濃郁而不膩口，雞湯清爽而不死鹹。

▲隱家拉麵（圖／美食客Violet提供）

早吧 MORNING BAR

美崙街32號

藏身在士林捷運站附近的巷子內，店內販售蛋餅、漢堡、吐司等各式品項，裝潢舒適，很適合點上一份早餐與咖啡。

▲早吧 MORNING BAR（圖／美食客到處當個假吃貨提供）

社子島第一辣

延平北路七段150巷

擁有近50年的歷史，是士林社子島上十分知名的美食店家，店家販售甜不辣、肉圓、油粿、麵線等平價美食，配上獨特的辣椒醬，讓人讚不絕口！

▲社子島第一辣（圖／美食客Allen提供）

金馥記脆皮烤鴨士林店

中正路395號

位在台北捷運士林站1號出口附近，鴨肉由將近20種中藥混合而成的香料醃漬，使用優質木炭取代瓦斯來炭烤，讓烤出來的鴨子在口感與香氣都十分濃郁。

▲金馥記脆皮烤鴨士林店（圖／美食客Andrea2提供）

光輝肉羹魯肉飯

華榮街21號

捷運士林站附近榮華市場內，營業超過40餘年的肉羹店，下午4點後開始擺攤營業，沒有過多裹粉的赤肉搭配清甜又充滿蒜香的羹湯，讓人難以忘懷！

▲光輝肉羹魯肉飯（圖／美食客好想財富自由提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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