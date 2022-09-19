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影帝莫子儀「學過服裝設計」大膽挑戰詹朴　春夏《西遊記》元素超狂

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▲詹朴再度以數位時裝秀形式登上倫敦時裝周官方日程，台灣發佈會現場 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

旅英設計師詹朴成立時裝品牌APUJAN ，今年再度以數位時裝秀形式登上倫敦時裝周官方日程，春夏系列《奇幻旅館》圍繞孫悟空大鬧蟠桃宴玩起「中西結合」。今（19日）搶先在台舉辦發佈會，除了請到演員許安植、大元、Yuri（陳怡叡）分享拍攝趣事外，金馬影帝的莫子儀也有驚喜客串，他在花絮訪問中透露自己學過服裝設計，甚至發出邀約「希望幫詹朴設計服裝」。

▲▼ 詹朴 。（圖／品牌提供）

▲APUJAN 春夏系列《奇幻旅館》時裝影片，設計師詹朴（右二）邀請（右起）許安植、大元、Yuri演出。（圖／品牌提供）

▲▼ 詹朴 。（圖／品牌提供）

▲金馬影帝莫子儀驚喜客串警探角色，身上證件套藏第三隻眼帶出「二郎神」含義。（圖／品牌提供）

因疫情影響，詹朴第五度以數位時裝秀全新形式發表新裝，春夏系列「奇幻旅館」主題皆向經典推理小說致敬，角色服裝上的元素與配件則與《⻄遊記》遙相呼應。詹朴提到本季最大的不同，應該是融入了更多運動機能布料，這是過往比較少運用的。此外，在版型上出現了更多合併細節，「東⻄方領型」結合的外套款式，採用半邊的東方門襟與⻄裝翻領，禮服與洋裝則持續運用旗袍領及單邊開衩等東方傳統服飾細節。

▲▼ 詹朴 。（圖／品牌提供）

▲▼ 詹朴 。（圖／品牌提供）

▲▼ 詹朴 。（圖／品牌提供）

▲設計上出現天宮刺繡、葫蘆配件、緊箍咒輪廓的面具 。（圖／品牌提供）

詹朴在《西遊記》中最愛「大鬧天宮」橋段，於是設計中出現天宮刺繡、葫蘆配件、緊箍咒輪廓的面具、及使用猴子作為暗號的怪盜角色，最後加入「偵探」，意外被捲入一場旅館時裝秀。飾演偵探的許安植表示，其實自己本身就是超級推理迷，因此接到邀請時，在家不斷想像自己是大偵探。而她在拍攝現場頭一次欣賞到詹朴的設計，形容是「用偵探視角解讀每一件衣服」，見到品牌經典元素翼手龍、飛機，以服裝視角探索有趣的故事。

▲▼ 詹朴 。（圖／品牌提供）

▲莫子儀在花絮訪問中透露自己曾學過服裝設計 。（圖／品牌提供）

莫子儀在花絮訪問中透露，自己曾學習過服裝設計，還下戰帖「下次可以試試看詹朴來演戲，穿我設計的服裝」。而大元、Yuri今以特殊剪裁的印花禮服出席活動，兩人則分別飾演怪盜與神秘時裝買家，除了大過戲癮，能夠搶先一睹新季服裝也讓兩人很激動。此次時裝秀影片持續由逆光電影陳寶旭擔任監製，並邀請剛藉由《咒》獲得台北電影節最佳美術獎的陳若宇擔任美術指導，將於9月20日18：00正式上線。

關鍵字：

倫敦時裝周, 詹朴, APUJAN, 莫子儀, 大元, 許安植, Yuri, 陳怡叡

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