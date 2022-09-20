時尚設計師重現港片經典「龍蝦裝」！還有獵奇「龍蝦包」莫名好可愛

記者王則絲／台北報導

還記得港片《與龍共舞》中，女星葉德嫻那令人捧腹大笑的「龍蝦裝」嗎？明明是被龍蝦夾到，卻說是義大利設計師Sit down please的作品，成為超經典的迷因。而最近時尚圈竟也吹起龍蝦風潮？設計師品牌THOM BROWNE推出了一款真正的「龍蝦裝」以及「龍蝦包」，獵奇外型在網路上形成討論。

▲THOM BROWNE今年早秋推出一款「龍蝦裝」，令人聯想到《與龍共舞》中經典的龍蝦裝。（圖／翻攝自IG@thombrowne）

紐約鬼才設計師Thom Browne不按牌理出牌的設計風格，總是能給人出乎意料的驚喜，在他的個人同名品牌THOM BROWNE中，動物早已是他的靈感元素之一，今年早秋系列，他便選擇以「龍蝦」作為主角，創作出許多龍蝦單品，相當吸睛。

其中最能簡潔明瞭表達本季概念的造型，非這套「龍蝦裝」莫屬，這條「蝦尾裙」詮釋了蝦子一節一節的身體，還有模特手上的巨螯手套，更是點睛之筆，逗趣的概念讓不少人聯想到《與龍共舞》的經典龍蝦裝，使人會心一笑。

▲THOM BROWNE推出的「龍蝦包」。（圖／翻攝自官網）

THOM BROWNE本季推出的「龍蝦包」也很有看頭，這已不是品牌第一次將動物做成包款，繼之前的狗狗、大象、長頸鹿、河馬⋯⋯等造型包包，這次延續全黑色系的風格，把腦筋動到了「龍蝦」上，打造出逼真的「龍蝦包」，還原了龍蝦霸氣的姿態，粒面黑色皮革包面裡運用填充物，讓包包看起來更立體、有生命力，超前衛的造型就看你敢不敢背。

然而，其實THOM BROWNE也有帶來許多日常能穿的「龍蝦裝」，將龍蝦變成針織單品的圖案，或是躍上絲巾、小皮件，成為可愛的亮點，並沒有想像中這麼難駕馭。

▲THOM BROWNE更多龍蝦元素的單品。（圖／翻攝自官網）

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