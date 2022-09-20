fb ig video ETtoday search mobile

時尚設計師重現港片經典「龍蝦裝」！還有獵奇「龍蝦包」莫名好可愛

>

記者王則絲／台北報導

還記得港片《與龍共舞》中，女星葉德嫻那令人捧腹大笑的「龍蝦裝」嗎？明明是被龍蝦夾到，卻說是義大利設計師Sit down please的作品，成為超經典的迷因。而最近時尚圈竟也吹起龍蝦風潮？設計師品牌THOM BROWNE推出了一款真正的「龍蝦裝」以及「龍蝦包」，獵奇外型在網路上形成討論。

▲Thom Browne龍蝦裝。（圖／翻攝自IG）

▲THOM BROWNE今年早秋推出一款「龍蝦裝」，令人聯想到《與龍共舞》中經典的龍蝦裝。（圖／翻攝自IG@thombrowne）

紐約鬼才設計師Thom Browne不按牌理出牌的設計風格，總是能給人出乎意料的驚喜，在他的個人同名品牌THOM BROWNE中，動物早已是他的靈感元素之一，今年早秋系列，他便選擇以「龍蝦」作為主角，創作出許多龍蝦單品，相當吸睛。

其中最能簡潔明瞭表達本季概念的造型，非這套「龍蝦裝」莫屬，這條「蝦尾裙」詮釋了蝦子一節一節的身體，還有模特手上的巨螯手套，更是點睛之筆，逗趣的概念讓不少人聯想到《與龍共舞》的經典龍蝦裝，使人會心一笑。

▲Thom Browne龍蝦裝。（圖／翻攝自IG）

▲THOM BROWNE推出的「龍蝦包」。（圖／翻攝自官網）

THOM BROWNE本季推出的「龍蝦包」也很有看頭，這已不是品牌第一次將動物做成包款，繼之前的狗狗、大象、長頸鹿、河馬⋯⋯等造型包包，這次延續全黑色系的風格，把腦筋動到了「龍蝦」上，打造出逼真的「龍蝦包」，還原了龍蝦霸氣的姿態，粒面黑色皮革包面裡運用填充物，讓包包看起來更立體、有生命力，超前衛的造型就看你敢不敢背。

然而，其實THOM BROWNE也有帶來許多日常能穿的「龍蝦裝」，將龍蝦變成針織單品的圖案，或是躍上絲巾、小皮件，成為可愛的亮點，並沒有想像中這麼難駕馭。

▲Thom Browne龍蝦裝。（圖／翻攝自IG）

▲Thom Browne龍蝦裝。（圖／翻攝自IG）

▲Thom Browne龍蝦裝。（圖／翻攝自IG）

▲THOM BROWNE更多龍蝦元素的單品。（圖／翻攝自官網）

►adidas X Gucci「雙面棒球帽」登場！　重新詮釋典藏波士頓包

►這次不是小香！Jennie拎DELVAUX現身機場　「縮小版爆款」巨Ｑ

關鍵字：

THOM BROWNE, 龍蝦, 龍蝦裝, 與龍共舞, 龍蝦包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

「一句話就回頭」最念舊星座Top 3！冠軍一遇到挫折就開始懷念從前

「一句話就回頭」最念舊星座Top 3！冠軍一遇到挫折就開始懷念從前

星巴克9／19起「全品項買一送一」　上午11點起買一杯賺一杯！

星巴克9／19起「全品項買一送一」　上午11點起買一杯賺一杯！

凱特王妃珍珠鍊淚別英女王　夏綠蒂公主別馬蹄胸針致敬曾祖母

凱特王妃珍珠鍊淚別英女王　夏綠蒂公主別馬蹄胸針致敬曾祖母

「妙麗」半透明蕾絲裙輪廓全看光！轉身秀大片美背＋回眸電翻 3大「排毒食物」超商就能買　外食族最需要 內心開始有5種想法　會讓一個人越活越廢 營養師：會胖是因為吃太鹹！小黃瓜變醬瓜，鈉含量竟差500倍 宋智孝辣照引暴動！韓系「微水母層次剪」修飾下顎線又不怕亂翹 BLACKPINK合體曬神顏！Jisoo低腰褲玩骨盆時尚、Lisa真空西裝超性感 胡宇威、陳庭妮隔空「踩情侶鞋」放閃！　貝殼紋＋車縫線太顯眼

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面