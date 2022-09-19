《黑話律師》10金句：人又不是憑自己意願出生的，生成怎樣就活成怎樣

記者鮑璿安／台北報導

韓劇《黑話律師》由李鍾碩、潤娥主演，日前播出大結局，劇情圍繞勝訴率10%的律師朴昌浩意外接手一樁殺人案，在調查的過程中接連遇到多起奇怪事件，進而發現其背後驚人的黑暗真相，且為了對抗惡勢力，他也逐漸黑化，並展開一連串以惡制惡的緊張刺激的故事。而當中出現不少經典台詞，以下盤點10句一起來看看。

1. 那朵花遠看很美麗，但攀登上去一瞧，它竟然開在懸崖上，如果為了活下去而抓住那朵花，就會瞬間跌落懸崖而死，有權有勢的傢伙種下的邪惡之花，那就是法律。

2. 你知道真正的可怕是什麼嗎？是明明已經揭開了真相，世界卻毫無變化，那種絕望感你能承受得住嗎？

3. 遠看是喜劇，近看是悲劇，這話你聽過吧，這地方就是這樣，仔細一看，這裡充斥犯罪和貪污腐敗，實在臭不可聞，但大部分人分不清是非曲直。

4. 人又不是憑自己的意願出生的，只能生成怎麼樣就活成怎麼樣。

5. 生命就是一場在潛意識中尋找隱藏自我的旅行，人的自我會根據情況戴上面具。

6. 當你的好奇心得到滿足時，你就已經躺在屏風後面聽人哭喪了。

7. 那些自認為是猛獸就撲上來的傢伙，我要把他們全都咬死。



8. 人家說我雖然運氣不好，可是命很長。



9. 正義是勝者的戰利品



10. 我的人生目標也很單純明確，獲得巨大成功，和我心愛的家人們幸福長久生活下去，社會正義嗎？那是什麼鬼東西。