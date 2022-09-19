凱特王妃珍珠鍊淚別英女王　夏綠蒂公主別馬蹄胸針致敬曾祖母

▲英國女王伊莉莎白二世葬禮今於倫敦西敏寺舉行。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世本月8日以96歲高齡辭世，來自全球王室、元首、代表等2000名來賓今（19日）出席於倫敦西敏寺舉辦的葬禮，英國王室成員王后卡蜜拉、威爾斯王妃凱特以珠寶傳達對女王伊莉莎白二世的思念，甚至連7歲的夏綠蒂公主都以小小的馬蹄形胸針表達對曾祖母的愛，令人動容。

▲凱特王妃佩戴女王伊莉莎白二世珍藏、黛安娜王妃也曾戴過的日本珠鑽石頸鍊，送女王最後一程。（圖／路透社）





▲凱特王妃所戴的巴林珍珠耳環也是女王伊莉莎白二世的收藏。（圖／路透社）

今凱特王妃穿Alexander McQueen黑色西裝剪裁洋裝、黑色網紗帽，帶著9歲的兒子喬治王子與7歲女兒夏綠蒂公主送別女王伊莉莎白二世，最受矚目是她所戴的四排式日本珠頸鍊，珍珠為日本政府所贈的禮物，女王委託珠寶商製成串鍊並於中央裝飾鑽石曲線，上下處各鑲有馬眼鑽，是女王2017年借她佩戴的作品，她的婆婆黛安娜王妃曾在1982年戴過，去年她參加女王丈夫菲利浦親王葬禮也戴此款項鍊，今她再次戴上，並搭配女王珍藏的巴林珍珠耳環，以象徵眼淚的珍珠送別祖母，她的弟媳梅根馬可則戴上女王生前送的珍珠耳環搭配Stella McCartney黑色斗篷洋裝出席葬禮。

▲梅根馬可穿斗篷式黑洋裝搭配低調的珍珠耳環出席女王伊莉莎白二世葬禮。（圖／路透社）



▲王后卡蜜拉（左）胸前別著維多利亞女王傳承的藍寶石鑽石胸針，夏綠蒂公主則別上馬蹄造型胸針告別曾祖母。（圖／路透社）

凱特王妃女兒夏綠蒂公主則於黑裝別上馬蹄形的胸針，因為女王伊莉莎白二世生前最愛騎馬、養馬、欣賞賽馬運動，她的小珠寶被視為向曾祖母致敬；而令人意外的是王后卡蜜拉並未選擇珍珠，而別上維多利亞女王在1897年慶祝登基60周年的鑽禧胸針，上面綴有3顆藍寶石，被解讀為彰顯伊莉莎白二世為英國史上在位時間最長的君主。

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