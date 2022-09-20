營養師：會胖是因為吃太鹹！小黃瓜變醬瓜，鈉含量竟差500倍

▲醃製食品鈉含量超標。（圖／Unsplash、Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

已經很努力控制飲食，但體重還是下不來嗎？營養師高敏敏分享，有可能是因為吃太鹹，她提到雖然鈉是人體必需元素之一，但攝取過多仍對身體有害，容易造成水腫與心血管疾病，高血壓患者更需要注意，以下教你如何正確吃。

營養師高敏敏指出，衛福部建議每日鈉總攝取量不宜超2400mg（=6克的鹽），研究出飲食中鈉（鹽）攝取量高，BMI會顯著增加1.24 、腰圍則顯著增加4.75 cm，英國營養調查也顯示，每增加1克的鹽攝取，成人增加26%肥胖風險、兒童會增加28%。

若是吃太鹹，最常見的就是口渴，可能因為如此會喝進更多含糖飲料，其次重鹹食物吃多了，反而會促進食慾，讓人吃更多，高敏敏也補充重鹹食物多半高熱量、高脂肪，容易使熱量超標。

她建議從日常減少鹽用量，以蔥、薑、蒜、胡椒等，來取代鹽，少吃加工食品，以天然原型食物為主，購買食品時可注意營養標示，像是可以看看鈉含量是否超標，每公克或毫升食物鈉≥600mg，就會被歸列為高鈉食物。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師舉例像是泡菜、醃黃瓜、一般人以為吃到蔬菜，但因為是醃製品鈉含量都會超標，像是白蘿蔔變成醃蘿蔔，鈉含量相差近20倍，而小黃瓜變醬瓜的鈉含量竟差破500倍。

主要是因為醃漬時加了許多的調味、醬油、鹽，如此高鹽分的醃製讓整體鈉含量提升，所以建議平常少吃加工品、減少醬料使用，尤其火鍋、泡麵、拉麵等的湯，偶爾淺嚐就好。

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