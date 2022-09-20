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彩妝師曝「8種過期美妝品」神用法！洗刷具、去油污　快速還省錢

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▲▼ YG彩妝師教過期美妝品神用法。（圖／翻攝unsplash,pexels,小紅書）

▲過期美妝品先別丟，有些隱藏小妙用能幫你省錢。（圖／翻攝unsplash、pexels）

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

你是不是每次看到新品就忍不住買下去、周年慶也一定要囤貨，到了換季整理才發現有不少彩妝保養品放到過期，捨不得丟掉但又不敢用？先別急著丟到垃圾桶，其實有些過期美妝品還有不少用途！YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就分享8種過期美妝品的神用法，不僅可以快速清洗刷具，有的還能變身清潔劑去油污，幫你另類省錢。

▲▼ YG彩妝師教過期美妝品神用法。（圖／翻攝unsplash,pexels,小紅書）

＃過期卸妝油

朴東名提醒，過期的卸妝油千萬別用在臉上，會傷害肌膚甚至容易爛臉。但過期卸妝油的去油污能力依舊好，像是廚房抽油煙機、牆壁上難以去除的油污，用抹布或紙巾沾取過期卸妝油直接擦拭，就能很輕鬆去除油污，幫你省下廚房清潔劑的錢。

＃過期面膜

台灣人最愛囤的面膜，也是很容易過期的保養品之一，除了可拿來當作手膜腳膜使用，其實它的去油污能力也很強，吃完飯後還能拿來擦桌子。

▲▼ YG彩妝師教過期美妝品神用法。（圖／翻攝unsplash,pexels,小紅書）

＃過期精華

過期的精華液雖然不能使用在臉上，但可在洗完頭後抹在髮尾上，裡面的保濕成份，可以滋潤髮梢，還能預防分岔，直接變身護髮精華。

＃過期香水

香水放太久，噴到皮膚上容易過敏、發癢，朴東名建議可噴在不用的衣服吊牌上並放進衣櫃裡，穿上衣服時就能擁有自然迷人的偽體香；或是可以噴在檯燈上，一開燈，熱度加速香味的散發，整個室內都會香香的。

▲▼ YG彩妝師教過期美妝品神用法。（圖／翻攝unsplash,pexels,小紅書）

＃過期乳液

手指乾燥，護手霜用再多都沒用？朴東民推薦把過期的乳液擠在化妝棉上，包住指甲敷個幾分鐘。敷完指甲立即變得很有光澤感，還能解決倒刺問題，省下手部護理的錢。

＃過期洗面乳

過期洗面乳的用途有很多，不但能拿來當洗手乳使用，還能用來清洗美妝蛋和化妝刷，能清洗的很乾淨，洗完就像重新恢復到出廠模樣。

▲▼ YG彩妝師教過期美妝品神用法。（圖／翻攝unsplash,pexels,小紅書）

＃過期蜜粉

覺得每次用完刷子都要太麻煩的人，可將用過的刷具在過期蜜粉裡稍微刷揉一下，能讓刷子瞬間變乾淨，再去沾取彩妝品，不僅不會混色，還更好暈染。

▲▼ YG彩妝師教過期美妝品神用法。（圖／翻攝unsplash,pexels,小紅書）

＃過期護唇膏

使用過期的護唇膏容易得唇炎，不如把過期護唇膏跟身體乳混合一起使用，能讓更提升身體乳的保濕效果。

►YG彩妝師教「加強版定妝」夏天也不脫妝！　油皮、乾肌手法不同

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關鍵字：

美妝, 美妝品, 保養品, 彩妝品, 過期, 妙用, 用法, 用途, 省錢, 彩妝師

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