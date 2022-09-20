瑪格羅比化身「人間香奈兒」超仙！　雙層碎花白裙透出甜美感

記者鮑璿安／外電報導

瑪格羅比（Margot Robbie）日前出席新片《阿姆斯特丹》（Amsterdam）首映會，以一身香奈兒（CHANEL） 2023早春系列白色裙裝優雅登場，一頭標誌性金髮加持，與仙氣四溢的蕾絲印花裙點綴，造型搶眼讓影迷一飽眼福。

▲瑪格羅比（Margot Robbie）身穿CHANEL 2023早春系列平口裙裝出席新片紐約首映會 。（圖／CFP）

瑪格羅比演出《自殺突擊隊》「小丑女」角色走紅，一向給人性感狂野的印象，這次現身新片紐約首映典禮，選擇了CHANEL 2023早春系列一套平口長裙為主要造型，全白色系一登場就讓人眼前一亮。禮服使用分層堆疊方式，以緊身剪裁包裹上身，伴隨透視、印花蕾絲營造唯美效果，雙層裙襬收尾增加層次感，在瑪格羅比演繹下如同「人間香奈兒」般，表現力不輸給秀上模特兒，一頭金髮相當搶眼，完美狀態也獲得粉絲認證。

▲瑪格羅比現身紐約街頭，以MANGO灰色套裝巧妙搭配PRADA尖頭高跟鞋 。（圖／CFP）

換下這身禮服，瑪格羅比還在紐約街頭被捕捉到幹練時髦的西裝打扮，她身穿MANGO灰色套裝，俐落剪裁遊走纖細身材，加上PRADA尖頭高跟鞋，每一步踩出女星氣場，都是高分造型。