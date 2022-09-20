三井Outlet天竺鼠車車現身　立體絨毛飲料提袋只送不賣

▲三井Outlet天竺鼠車車佈置現身吸親子客。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

超療癒的天竺鼠車車現身三井Outlet！下半年迎來周年慶與萬聖節檔期，三井MITSUI OUTLET PARK推出以天竺鼠車車為主題的佈置情境，其林口、台中港與台南3間店的周慶檔期也將在10／14起開跑，讓民眾在前往逛街購物之餘，也能讓可愛的天竺鼠車車打卡時拍照入鏡，10／14起消費滿額還可兌換超可愛的立體飲料提袋。

風靡亞洲的《PUI PUI天竺鼠車車》主題造景展出時間從9／16至11／6，重現原創動畫中經典畫面，包括起跑線、賽道冒險、陸橋、紅路燈等，連殭屍大軍都來參一腳，同時因應萬聖節來臨，也新添加了萬聖節的應景佈置，節慶感跟回憶都能滿滿的。

三井Outlet林口店本次將商場北口化身成競速跑道，動畫主角「馬鈴薯」挺著圓滾滾身軀站在起跑線，粉紅色的車輪蓄勢待發，起跑線上還有格子狀的互動方塊燈，踩踏上去就會發出七彩燈光；台中港店透過搞怪哈哈鏡、錯視藝術打造迷幻場景，讓主角「馬鈴薯」與限定角色「天竺鼠DJ車車」進行萬聖狂歡派對，南四口戶外廣場還有還原動畫中援救「天竺鼠冒險車車(黃金)」場景；台南店的「馬鈴薯」與殭屍大軍也充滿萬聖節的搞怪氛圍。

而次推出超可愛的車車立體飲料提袋們，只要會員消費滿1,000元，即可免費兌換；消費滿3,000元，可兌換天竺鼠車車旅行直傘，各店數量有限，想搜集要快。

立體飲料提袋兌換時間：

林口店10／21～10／23兌換，限量360份

台中港店10／14～10／16兌換，限量320份

台南店10／17～10／20兌換，限量320份

天竺鼠車車旅行直傘兌換時間：

全台3店10／28～10／30兌換，現量提供換完為止

▲BELLAVITA寶麗廣塲中庭打造出優雅的和風庭園。（圖／BELLAVITA提供）

信義區貴婦百貨BELLAVITA寶麗廣塲中庭出現絕美日式庭園，石燈籠搭配小橋流水，還有宛如宮廷般的和式木造穿廊，讓民眾感受到秒飛日本的優雅氣息，此外兩側茶屋還分別引進北海道牛乳的「白鬍子霜淇淋」，以及奶酥界愛馬仕「正面奶酥」讓民眾嚐鮮，9／25前在1F中庭拍照打卡上傳至個人社群網頁，還能到客服中心兌換B2美食廣場50元抵用券。