fb ig video ETtoday search mobile

三井Outlet天竺鼠車車現身　立體絨毛飲料提袋只送不賣

>

▲三井Outlet天竺鼠車車佈置現身吸親子客。（圖／業者提供）

▲三井Outlet天竺鼠車車佈置現身吸親子客。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

超療癒的天竺鼠車車現身三井Outlet！下半年迎來周年慶與萬聖節檔期，三井MITSUI OUTLET PARK推出以天竺鼠車車為主題的佈置情境，其林口、台中港與台南3間店的周慶檔期也將在10／14起開跑，讓民眾在前往逛街購物之餘，也能讓可愛的天竺鼠車車打卡時拍照入鏡，10／14起消費滿額還可兌換超可愛的立體飲料提袋。

▲三井Outlet天竺鼠車車佈置現身吸親子客。（圖／業者提供）

風靡亞洲的《PUI PUI天竺鼠車車》主題造景展出時間從9／16至11／6，重現原創動畫中經典畫面，包括起跑線、賽道冒險、陸橋、紅路燈等，連殭屍大軍都來參一腳，同時因應萬聖節來臨，也新添加了萬聖節的應景佈置，節慶感跟回憶都能滿滿的。

▲三井Outlet天竺鼠車車佈置現身吸親子客。（圖／業者提供）

▲三井Outlet天竺鼠車車佈置現身吸親子客。（圖／業者提供）

▲三井Outlet天竺鼠車車佈置現身吸親子客。（圖／業者提供）

三井Outlet林口店本次將商場北口化身成競速跑道，動畫主角「馬鈴薯」挺著圓滾滾身軀站在起跑線，粉紅色的車輪蓄勢待發，起跑線上還有格子狀的互動方塊燈，踩踏上去就會發出七彩燈光；台中港店透過搞怪哈哈鏡、錯視藝術打造迷幻場景，讓主角「馬鈴薯」與限定角色「天竺鼠DJ車車」進行萬聖狂歡派對，南四口戶外廣場還有還原動畫中援救「天竺鼠冒險車車(黃金)」場景；台南店的「馬鈴薯」與殭屍大軍也充滿萬聖節的搞怪氛圍。

▲三井Outlet天竺鼠車車佈置現身吸親子客。（圖／業者提供）

▲三井Outlet天竺鼠車車佈置現身吸親子客。（圖／業者提供）

而次推出超可愛的車車立體飲料提袋們，只要會員消費滿1,000元，即可免費兌換；消費滿3,000元，可兌換天竺鼠車車旅行直傘，各店數量有限，想搜集要快。

▲三井Outlet天竺鼠車車佈置現身吸親子客。（圖／業者提供）

立體飲料提袋兌換時間：
林口店10／21～10／23兌換，限量360份
台中港店10／14～10／16兌換，限量320份
台南店10／17～10／20兌換，限量320份
天竺鼠車車旅行直傘兌換時間：
全台3店10／28～10／30兌換，現量提供換完為止

▲BELLAVITA寶麗廣塲為迎接13周年慶，中庭改以日式風格打造和風庭院。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA寶麗廣塲中庭打造出優雅的和風庭園。（圖／BELLAVITA提供）

信義區貴婦百貨BELLAVITA寶麗廣塲中庭出現絕美日式庭園，石燈籠搭配小橋流水，還有宛如宮廷般的和式木造穿廊，讓民眾感受到秒飛日本的優雅氣息，此外兩側茶屋還分別引進北海道牛乳的「白鬍子霜淇淋」，以及奶酥界愛馬仕「正面奶酥」讓民眾嚐鮮，9／25前在1F中庭拍照打卡上傳至個人社群網頁，還能到客服中心兌換B2美食廣場50元抵用券。

▲BELLAVITA寶麗廣塲為迎接13周年慶，中庭改以日式風格打造和風庭院。（圖／業者提供）

▲BELLAVITA寶麗廣塲為迎接13周年慶，中庭改以日式風格打造和風庭院。（圖／業者提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

「一句話就回頭」最念舊星座Top 3！冠軍一遇到挫折就開始懷念從前

「一句話就回頭」最念舊星座Top 3！冠軍一遇到挫折就開始懷念從前

星巴克9／19起「全品項買一送一」　上午11點起買一杯賺一杯！

星巴克9／19起「全品項買一送一」　上午11點起買一杯賺一杯！

凱特王妃珍珠鍊淚別英女王　夏綠蒂公主別馬蹄胸針致敬曾祖母

凱特王妃珍珠鍊淚別英女王　夏綠蒂公主別馬蹄胸針致敬曾祖母

「妙麗」半透明蕾絲裙輪廓全看光！轉身秀大片美背＋回眸電翻 3大「排毒食物」超商就能買　外食族最需要 宋智孝辣照引暴動！韓系「微水母層次剪」修飾下顎線又不怕亂翹 內心開始有5種想法　會讓一個人越活越廢 營養師：會胖是因為吃太鹹！小黃瓜變醬瓜，鈉含量竟差500倍 「超級護妻」的3大星座男！Top 1任何事都先挺老婆，捨不得委屈她 年紀越大戀愛運越旺的3大星座！Top 1年輕時眼光差，常陷進不對的感情

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面