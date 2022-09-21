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「最容易心軟」星座Top 3！　第一名無條件容忍，要受傷才長大

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▲▼星座 。（圖／翻攝自IG@tvn_drama）

▲「心太軟代表」星座 。（示意圖／翻攝自IG@tvn_drama）

記者鮑璿安／台北報導

每個人對事情的包容程度都不一樣，內心容忍度自然也就不同，而且心軟這件事也不是第一眼就看得出的，以下星座Top 3絕對是「心太軟代表」，超容易一閉眼就答應！

Top 3 雙魚座

雙魚其實不是沒有自己的底線，只是時間久了一退再退就好像失去了自己的堅持，而且雙魚座不僅心軟，耳根子也很軟，只要有人釋出善意，不斷在旁陪伴，他們早晚會被吃死死的。有趣的是雙魚不是不知道怎麼做，只是真的不會拒絕別人，往往到了事情回不來的局面才在懊悔，但是已經晚了。

Top 2 天秤座

有時候真的希望天秤座狠一些，可以省去很多不必要的麻煩，不過在處理人際關係這件事上，天秤從始至終都秉持以和為貴，只要這個人沒有太大的毛病，天秤就不會把自己的態度放出來，一直是很好配合的，這也導致有時候被當成「軟柿子」下手，反正心軟一下就答應了。

Top 1 巨蟹座

巨蟹座絕對是心最軟的代表了，就算是嘴上再怎麼強調自己「不會這樣不會那樣」，最終也都默默做了，因為巨蟹思維中不斷想要給對方一個機會，幻想一切都可以和好如初，恢復到最理想的狀態，無奈就是一次次受傷後才會迎來長大，只是下次還會不會繼續犯，那要看巨蟹的心修補回來了沒有。

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關鍵字：

星座, 運勢, 心軟, 巨蟹座, 雙魚座, 天秤座

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