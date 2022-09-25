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超可愛厭世小物讓上班生活更有趣　手手杯、叉腰杯藏小驚喜

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

先前在小紅書爆紅的「磁吸手手杯」，是來自三位厭倦職場生活，深受躺平文化影響的設計師共同創立品牌的Udoland，將現代人面臨的煩惱，像是容貌焦慮、職場生存之道這類對生活的無奈，以詼諧、自嘲的方式創作讓人會心一笑的小物，不只是對生活的消極抵抗，更是小確幸的完美體現，為日常灌注值得玩味的活水。

▲以風趣的設計，點出現代人的問題，是Udoland為什麼受眾人喜歡的原因。（圖／由Pinkoi提供，下同）

▲以幽默風趣設計的生活小物，點出現代人的問題。（圖／由Pinkoi提供，下同）

Udoland的每一件作品，都是設計師們從日常的觀察或是不滿，再藉由陶瓷器皿來說故事，像「攤手聳肩碟」兩手一攤，象徵對於人情世故的不屑，而表達率性自在的態度，擺放上飾品，更增添一份可愛感。

▲兩手一攤的可愛模樣，不禁讓人想到對世界無奈的反擊。（圖／由Pinkoi提供）

▲兩手一攤的可愛模樣，像是對世界無奈的反擊。

在這個網路世代之中，人與人之間的距離更加遙遠，在「磁吸手手杯」的設計中，把兩隻可愛小手手加入磁鐵，讓「我」成為「我們」，只要兩個杯子靠近便會互相吸引，傳達人與人之間的美好緣分。

▲可愛杯杯。（圖／由Pinkoi提供）

▲讓「我」成為「我們」，「磁吸手手杯」提醒人與人之間的距離其實不遠，只要有心就能互相吸引。

另一款圓潤的「美人肚肚杯」在倒入熱水時，肚皮會慢慢變成淡粉色，誰說美一定要纖細，透過感溫的設計告訴眾人，美不只有一種型態，只要健康、自己喜歡，就算不完美也能很美好。

▲可愛杯杯。（圖／由Pinkoi提供）

▲對過分修圖與對完美身材的病態追求，「美人肚肚杯」告訴眾人不完美也很美。

而和「美人肚肚杯」異曲同工的「叉腰杯」則是喚醒華人對於不健康職場的反思，透過熱水將隱藏的字顯示，當大家說著要熱愛自己工作的同時，他們以黑色幽默表達對於不合理工時的無聲抗議。

▲可愛杯杯。（圖／由Pinkoi提供）

▲「叉腰杯」則是呼籲大家別因為工作而遺忘了自己的時間。

說到可愛的陶器小物，絕對不能不提來自台灣的自創品牌《火山販賣舖》，他們所製的陶器小物從捏陶到販售都不假他人之手，而且由於全手工的關係，所有的東西都是僅有一件，並且在去年更為《城西生活節》設計主視覺。

▲陶器 。（圖／翻攝自火山販賣舖、PINKOI）

▲每一隻都獨一無二的扁臉動物，可插線香、花或任何細細的東西。（圖／翻攝自火山販賣舖官網，下同）

他們以獨特的視角進行每一件陶器設計，從讓人會心一笑的《扁貓》系列到讓人臉紅心跳的《生殖器》系列，都能看到他們童趣中帶有點色情意味的幽默感，讓每個收藏的人都能一窺陶器的可愛世界。 

▲陶器 。（圖／翻攝自火山販賣舖、PINKOI）

▲以生殖器為設計的陶器。

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關鍵字：

Udoland, 火山製陶所, 陶器, 生活小物

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