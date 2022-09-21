倫敦時裝周／Simone Rocha男裝大玩蓬紗　JW Anderson「感謝女王」黑衫壓軸

實習記者蔡孟廷／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）逝世，導致倫敦時裝周的行程發生一些變化，但作為四大時裝周中最具有先鋒性與批判性的倫敦時裝周，依舊走出陰霾、順利落幕，同時帶給觀眾們一場場精采絕倫的秀場。Simone Rocha首度推出完整的男裝系列，以飛行外套與紗裙的結合開創男性陰柔之美；而JW Anderson則是讓大家回到千禧年代，討論虛擬與現實的界線，並以壓軸全黑Look「感謝女王」。

Simone Rocha

作為愛爾蘭具代表性的設計師，Simone Rocha是倫敦時裝周最受關注的秀場之一，Simone Rocha這一季仍然不改浪漫本性，更是首次在主線設計中推出完整的男裝系列，讓這場秀的可看性更升一級，同時融入她最擅長的女性元素、運用大量的荷葉、蓬紗等，為男裝開創了全新風格。

▲Simone Rocha改變傳統男裝的形式，將大輪廓的男裝與頭紗搭配得宜。（圖／翻攝自IG@Simone Rocha、@Eimear Lynch）

空軍是這場秀的主題之一，以她獨特暗黑、龐克式的女性視角，將英倫空軍情人的形象深深印在觀眾腦海中。帶來的首個男裝系列也維持這個思路，除了Simone Rocha經典的大輪廓外，面紗、洋裝、抽繩等等的女性元素也不斷出現在設計之中，無論男裝、女裝，都是獨到個性，在接受外媒採訪時，她提到：「我想將這種美麗的陽剛之氣，融入這10年來的女裝設計，也想看看這個系列將會在這兩者之間產生怎麼樣的交互作用。」

▲將傳統男裝加以改良，使用降落傘帶和尼龍面料做出英倫空軍情人意象。（圖／翻攝自IG@Simone Rocha）

開場第一套，就以巨大印花飛行外套與下身網紗魚尾裙所形成的強烈對比破題，堅強與脆弱、陽剛與陰柔。難以想像飛行外套這個傳統意義上的男性單品，會出現在Simone Rocha這個極度女性化的品牌，同時也讓人佩服於她的設計實力，將兩個極為衝突的單品搭配得如此天衣無縫。

▲傳統男裝的飛行外套，在今年秀場上成為女裝的主角，與紗裙完美結合。（圖／翻攝自IG@Simone Rocha、@Eimear Lynch）

系列中可以看到非常多套造型中都有降落傘帶這個元素，利用降落傘帶能夠改變衣服輪廓、大小的特性，增加單品的可玩度，同時拉扯降落傘帶所產生的抽皺，也為造型帶來更多變化。在長度也特別作了延伸，走路時如飄帶般垂墜、晃動，也降低這類機能織物的陽剛特質。

▲用降落傘帶改變衣服外型，並且將其作為極度女性化的飄帶。（圖／翻攝自IG@Simone Rocha）

JW Anderson

身兼LOEWE與同名品牌的創意總監，Jonathan Anderson的設計總是備受青睞，大家都好奇他這次又有哪些天馬行空的創意，而JW Anderson永遠都能超出眾人的期待，包括這季也是，他大玩海灘元素，甚至讓衝浪板的「尾鰭」出現在服裝上。

▲緞面單肩洋裝與水鑽洋裝讓人不禁想起千禧時尚。（圖／翻攝自JW Anderson官網）

本季延續2023春夏男裝對於玩心的探索，只是將場景由實體的街頭巷弄，帶到虛實不分的網路世界，在數套造型的背後都有衝浪板的尾鰭，與春夏男裝的腳踏車龍頭和滑板相互呼應。而在英文中，「瀏覽網路」正好有「Surfing the Internet」這個用法，因此2023春夏季有許多象徵海邊的元素，如海豚、棕櫚樹印花以及海灘褲。

▲將衝浪板的尾鰭放入設計之中，還有海豚、棕櫚樹等元素。（圖／翻攝自IG@JW Anderson）

當中也能看到許多Y2K元素，例如單肩緞面蕾絲洋裝，還有整件都是亮片與水鑽的禮服，同時秀場設置如電子遊樂場之中，也在喚醒人們對於千禧年的記憶，更有數套造型將鍵盤換化成洋裝和上衣，明顯的表現網路世界的意象。

▲設計師以鍵盤喚起大家對剛進入千禧年網路時代的興奮。（圖／翻攝自JW Anderson官網）

令人印象最深刻的兩個造型，則是銀色鏡面洋裝與紀念英國女王辭世的壓軸黑衣，關於銀色鏡面洋裝，Jonathan Anderson表示：「我們掉進我們的手機時，是否成為了手機的一部分？這一層一層的世界就像平行宇宙，對我而言這個概念是現實主義，而不是未來主義，因為它更大一部份反映現代人的生活狀態。」而在壓軸，更是以全黑Look將「感謝女王」（Her Majesty The Queen. Thank you）印在服裝上，表達最高的敬意。

▲鏡面洋裝（左）提醒人們不要被手機制約，而黑色服裝（右）則印上紀念並感謝英國女王的字句。（圖／翻攝自JW Anderson官網）