梁赫群買錶不用跟太座報備　嘴甜等老婆出門「等再久也值得」

記者陳雅韻／宜蘭報導

HAMILTON（漢米爾頓）今於宜蘭發表2022全新錶款，陸、海、空錶款盡出，尤其聚焦在戶外活動的運動風錶款，吸引男星梁赫群搶看新錶，他透露買名錶不需要問過老婆，笑著說：「又不是買什麼東西，買錶很正當。」且戴錶可養成良好的時間觀念，無形中也影響老婆出門動作快些，他嘴甜說：「等她再久也值得，我也等她幾十年了。」

▲梁赫群佩戴HAMILTON最新錶款，透露買錶不用向老婆報備。（圖／HAMILTON提供，以下同）



提及HAMILTON名人錶，第一聯想是「貓王錶」Ventura系列，新款推出鏤空設計的Ventura XXL Skeleton腕錶，於面盤直接欣賞80小時動力儲存的自動上鍊機芯；看準戶外運動盛行，品牌推出不少休閒時光適合搭配的錶款，包括與創新風力海洋區動高速艇Syroco合作的Khaki Navy Scuba Syroco Special Edition，以藍色為基調搭配橘色細節，面盤飾有象徵150公里時速目標帆船圖案，洋溢活潑氣息。

▲HAMILTON Ventura XXL Skeleton鏤空錶，57,500元。

梁赫群今則獲贈HAMILTON靈感源自美國蛙人特種部隊的卡其海軍系列FROGMAN自動上鍊腕錶，具300米防水，共有軍綠色或黑色波浪紋橡膠錶帶、不鏽鋼鍊帶等4款錶，梁赫群表示想戴著此錶出遊，表示：「繼續探索台灣之美。」

▲HAMILTON Khaki Navy Scuba Syroco Special Edition，25,200元。





▲HAMILTON卡其海軍系列 FROGMAN自動上鍊腕錶黑色PVD塗層款，41,400元。

同屬Swatch集團的MIDO（美度表）也有豐富的運動風錶款供選擇，暢銷的Ocean Star Chronometer 600海洋之星天文台認證600米腕錶首推全DLC類鑽碳錶殼及錶帶的特別版，展現酷味十足的黑化美學，內載採用矽游絲的品牌最高等級機芯 MIDO Caliber 80 COSC Si，抗磁且耐撞擊；喜愛輕盈設計的錶迷則有Ocean Star 200C Titanium海洋之星200米陶瓷圈鈦金屬腕錶可供選擇，重量只有不鏽鋼款的2/3，戶外活動佩戴更舒適。

▲MIDO Ocean Star 200C海洋之星200米陶瓷圈鈦金屬腕錶37,200元。

