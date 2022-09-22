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想買穿衣鏡又怕佔空間？50元「貼牆拼貼鏡」輕鬆為家打造新裝

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文／C編

家裡想要一個穿衣鏡，但卻沒有空間可以收納嗎？「Her森森」推出「貼牆拼接鏡子16片組」可以自由組裝貼在牆壁上，28公分X28公分的大小，不但能隨心所欲變換造型，更能輕輕鬆鬆打造出等身高的鏡面，貼在門口、房間裡面都實用又好看。

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▲拼貼鏡面,鏡子,穿衣鏡,洗漱鏡,鏡面,Her森森,。（圖／Her森森）

▲貼牆拼接鏡子16片組，原價1250元、特價799元，點我購買

這次推出的拼接鏡子總共有16片，特價799元，等於每片僅約50元，可以按照自己的喜好，自由拼接出獨一無二的圖案，加上圓潤磨邊的設計，拼貼起來不刮手，在牆上製作出專屬的鏡面也很安全，同時搭載牢固耐用的膠底，黏貼方便又堅固。

鏡面材料是採取三層製作，最底下是防爆膜、中間鏡面鍍銀層、上面則是浮法玻璃，可以提供安全、優良的成像效果，採用水性背漆、健康環保，使用更安心，而且以海綿膠固定，隨時可卸下，不用擔心會釘在牆面留下痕跡。

拼接鏡可以大面積的使用在浴室、玄關或是房間，打造出專屬的穿衣鏡、洗漱鏡等等，而且完全不用擔心沒有空間收納，或是搬家要帶一大面鏡子的狀況；同時也可以巧妙地使用在客廳，透過鏡子的反射，讓居家空間看起來更為寬廣，居住起來當然舒適。

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▲拼貼鏡面,鏡子,穿衣鏡,洗漱鏡,鏡面,Her森森,。（圖／Her森森）

▲貼牆拼接鏡子16片組，原價1250元、特價799元，點我購買

「Her森森」推出「貼牆拼接鏡子16片組」，原價1250元、特價799元，相當於一片才50元左右，透過自我的創意，可以裝點出新的居家氛圍，增添舒適感，同時又帶來方便實用的功能，不需要重新裝潢、只要花點小錢就可以達到，當然划算到不行。

關鍵字：

拼貼鏡面, 鏡子, 穿衣鏡, 洗漱鏡, 鏡面, Her森森

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