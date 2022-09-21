試・開箱／趙麗穎、楊紫的仙氣底妝　靠「粉霜之王」遮瑕疵、創造原生感

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、穆建明微博

雖然台灣天氣依舊炎熱，但時序已經慢慢進入秋冬，粉底也該從控油的款式，換上比較滋潤養膚的「粉霜」，尤其是乾性肌膚對於粉底的貼膚度會最有感，當然要按照季節更換單品。

▲趙麗穎的妝總是貼膚又自然。（圖／穆建明微博）



近年隨著科技的發達，粉霜也有著革命性的發展，再也不是厚重、黏膩的，可以是潤澤中帶有輕透的妝感，也可以是遮瑕的效果，但卻可以呈現出肌膚真實質感，相當厲害，絕對必收。

▲楊紫的妝也是出自肌膚之鑰的粉底乳霜。（圖／穆建明微博）



＃肌膚之鑰 精質光采粉底乳霜，28ml、售價9800元

深受非常多大牌彩妝師愛用的粉底乳霜，像是女星趙麗穎、楊紫的彩妝師都用這款粉底幫她們上妝，因為帶有完美的滋潤度，同時輕盈又有遮瑕度，而且呈現出來的妝感非常細膩，淡淡的光澤跟澎潤感，讓人一用就愛上，當然穩坐「粉霜之王」的寶座！

粉底乳霜在9月進行全面更新，添加「希俄斯之淚」乳香黃連木複合物、山椒提取物、伊吹麝香草提取物、刺梨果精華等等，可以幫助肌膚潤澤保濕，打造出原生美感的同時，又修飾暗沉、蠟黃、瑕疵等缺點，一次推出8個色選，創造幸福裸光肌。

＃RMK 水凝美肌粉霜，30g、售價2050元

提到粉霜類型的產品，絕對不能忽略RMK的這一款水凝美肌粉霜，聽名稱好像是乳霜的質地，但實際使用起來卻是帶有一點凝膠質感的單品，塗抹起來非常水潤，輕輕鬆鬆就可以打造明亮輕盈的肌膚妝效，而且完全沒有厚重感，反而相當輕盈又保濕。

＃資生堂 極上御藏光羽紗粉霜，30ml、售價3000元

資生堂這一款粉霜早就是默默賣超好的單品，很多貴婦都指明要它上妝，因為帶有遮瑕力的妝效，同時又充滿滋潤效果，一抹就可以創造半霧面的妝效，打造明亮澄澈的肌底，同時搭載抗老保養成分，一瓶雙效，當然官網直接賣到缺貨。

＃Giorgio Armani 設計師粉底霜，售價3900元

裡面擁有高含水保濕精萃、珍珠母貝、超微幅貼粉體等成分，可以打造出細緻服貼的妝容效果，絲滑好推勻的粉霜，用手就可以輕鬆上妝，讓毛孔瞬間隱形，締造完美膚況，而且不會讓人覺得有粉感，就像是自然的肌膚光澤一樣，展現絲緞般質感。