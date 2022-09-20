金多美飛米蘭看FENDI春夏大秀！「黑白配機場穿搭」清新質感破表

▲金多美。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

時裝周陣地移轉至米蘭，重頭戲FENDI 春夏23女裝大秀將於9月21日中歐時間下午2點（台灣時間晚間8點）登場，此前韓品牌大使金多美已經悄悄從首爾出發，她以簡單的開衫搭配短裙輕鬆現身機場成為焦點，讓人更期待當天的看秀造型！





▲FENDI韓品牌大使金多美現身機場，前往米蘭時裝周看春夏23女裝大秀。（圖／品牌提供）

金多美在今年（2022年）5月得到FENDI官宣為韓品牌大使，此次米蘭2023春夏時裝周，是她首次以品牌大使身份飛往當地看秀。她以新季白色針織外套搭配黑色Baguette包款現身機場，低調的黑白配仍是相當搶眼，金多美一雙筆直長腿映入眼簾，長髮飄逸充滿仙氣。





▲香港女星王丹妮受邀前去看秀，深藍色丹寧洋裝搭配白色高筒FENDI MATCH運動鞋模樣帥氣。（圖／品牌提供）

此外，香港女星王丹妮也受邀前去看秀，她的機場穿搭則是選擇了深藍色丹寧洋裝搭配白色高筒FENDI MATCH運動鞋與Peekaboo包款，帶貨品牌重點單品之餘，帥氣風格藏不住。而創意總監Kim Jones與﻿品牌第三代傳人﻿Silvia Venturini Fendi將會帶給大家什麼樣的精彩大秀，代表著品牌最新一季的流行趨勢，將在21日晚間正式揭曉。