秋冬保養靠「這罐」　凍齡女王洪曉蕾打造Q彈水嫩肌

▲女神名模洪曉蕾揭開凍齡美肌的秘密，全靠森美妍「白茶賦活保濕精萃」。

圖、文／東森自然美

抗老一直都是熟齡女性要面對的課題，歲月就像是把殺豬刀，但是有些女星卻依舊美麗，名模洪曉蕾走到哪都吸引眾人目光，時時刻刻保持高級臉！近年來也展開斜槓人生，擔綱節目主持人、跨足電影圈、也曾跟上網路Podcast頻道熱潮，儘管曝光的時間遠比以前少，但偶爾還是要外出工作的她，保養依然不馬虎，即將進入秋冬季節，最愛有感效率保養的她，愛上森美妍「白茶賦活保濕精萃」，當凍齡女王遇見珍稀白牡丹茶王精萃，邁入47歲的洪曉蕾靠著白茶精萃，把自己維持得像當年剛出道一樣清新可人、肌膚Q彈水潤。

夢幻抗老聖品白牡丹茶王 讓女神肌齡停格在30歲

每次在鏡頭面前總是自信逼人的名模洪曉蕾，近日與女兒同框驚艷許多粉絲，直呼根本是姊妹！大家都想一窺女神的化妝台到底有什麼美肌寶典。「白茶賦活保濕精萃」選用珍稀皇家級的「白牡丹茶」萃取成分作為保養的靈魂，是在茶葉總生產量當中不滿1%的頂級珍品。採用未經發酵氧化的早春白牡丹茶葉，以人工方式採集最精緻的嫩葉萃煉出高含量的抗老成份-類黃酮、綠茶多酚（兒茶素）等，有效舒緩肌膚粗糙，提升對抗肌膚老化的能力。

▲「白茶賦活保濕精萃」選用珍稀皇家級「白牡丹茶」萃取，對抗老化預兆。

秋冬補水之王γ-PGA 沙漠乾肌一夜原地爆水新生

人體肌膚的含水量會隨著年齡的增加逐漸降低，加上如果沒有正確使用含有保濕成分保養品，只會讓皮膚容易流失更多水分，造成皮膚乾燥與出現紋路。「白茶賦活保濕精萃」除了頂級白茶成分，也添加了神經醯胺、H.A.玻尿酸精華等超強保濕成分，內含高濃度保濕成分γ-PGA，取自納豆菌發酵的植物萃取，質地較濃稠延展性佳，保濕度充足卻相當好吸收，γ-PGA能形成肌膚上的隱形面膜，使肌膚留住水分，強化天然保濕屏障。這個秋冬想要幫肌膚注入滿滿的保濕能量？9/24(六)00:00熱銷補貨上架開賣，超狂優惠回饋給廣大的支持者，記得鎖定東森購物47台， 手刀搶起來，一夜滋養給你如影隨形的水潤美肌。

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