2類食物要多吃！營養師教你避免「胃食道逆流」

▲胃食道逆流是現代的人通病。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人工作緊張忙碌且多生活作息不正常，胃食道逆流是多數人的毛病，但別以為胃腸不好才會有這問題，營養師余朱青分享，過量的菸、酒，甚至和肥胖、飲食不正常都有很大的關係，要如何避免胃食道逆流，聽聽營養師教你怎麼吃。

營養師余朱青建議，飲食中可以攝取一些具有修補黏膜功效的食物，像是像是山藥、菇類、秋葵、牛蒡等，或是一些可以幫助傷口修護、抗發炎成分的食物，像是高麗菜、苦茶油、芝麻油等。

她也提到，吸菸會降低食道括約肌的壓力，影響閉合導致胃食道逆流；酒、酸性食物會刺激胃酸分泌；辛辣的食物，像是辣椒、大蒜、薄荷等等，也會刺激胃黏膜，以致於增加潰瘍風險。還有大家喜歡的甜點、炸物，這類高糖高油產品，或是難消化的食物，像是糯米製品都容易造成胃食道逆流，若身體有不適症狀，更要減少攝取。

另外她也提醒，上班族每天都要來一杯的咖啡、聚會時常喝的碳酸飲料，可樂汽泡水等等，都會加重胃食道逆流的情況，要預防胃食道逆流就應該要少吃。飲食部分須遵守定時定量，不要暴飲暴食，吃飽後也不要躺著、至少要起來活動30分以上，如果有繫皮帶，也不要束太緊。

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