fb ig video ETtoday search mobile

檸檬水晶鞋、隱藏愛心上腳美炸！　Roger Vivier秋冬「5大必敗款」

>

▲《ET FASHION》搶先直擊Roger Vivier 秋冬新品亮點。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

很多人對於鞋履品牌Roger Vivier第一印象是那優雅不過時的方扣，而2022秋冬系列品牌藝術總監Gherardo Felloni帶領大家走入「天鵝秘境」，有充滿檸檬形狀的水晶鞋、尖頭愛心鞋尖為特色的I Love Vivier系列等，《ET FASHION》搶先直擊新品5大看點！

▲Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲Roger Vivier 2022秋冬系列天鵝秘境。（圖／品牌提供）

檸檬形狀的水晶Jewel Heel系列

▲Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲Jewel Heel系列為橢圓形的寶石鞋跟 。（圖／品牌提供）

「盡情綻放想像力，這已變得史無前例地重要。」Gherardo Felloni家中的檸檬樹給了他啟發，本季新加入的Jewel Heel系列為橢圓形的寶石鞋跟，顛覆一般高跟鞋的輪廓，鞋跟外觀就像是一顆橢圓可愛的檸檬，並結合42顆不同尺寸的水晶拼湊出耀眼光芒，檸檬形狀的水晶搭配緞面材質映襯下，上腳高雅又夢幻。

Viv’ Choc系列鞋包

▲▼Roger Vivier 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲Viv’ Choc系列方扣點綴了316顆水晶。（圖／記者鮑璿安攝）

在春夏就已經很受矚目的Viv’ Choc系列，帶有弧度的中性方扣是主要特色，本季則進化為芭蕾舞鞋、涼鞋、穆勒鞋等款式，豐富多樣場合，尤其是點綴了316顆水晶變化性更多，當然也順勢延伸到包款上，分別有金屬及水鑽兩種版本的方扣。

I Love Vivier系列愛心鞋

▲▼Roger Vivier 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲I Love Vivier系列是以尖頭愛心鞋尖、雙色鞋墊與鞋底隱藏愛心設計 。（圖／記者鮑璿安攝）

I Love Vivier系列是以尖頭愛心鞋尖、雙色鞋墊與鞋底隱藏愛心設計，無疑是秋冬一大亮點，在腳側面或是腳背上點綴上了立體蝴蝶結，走動之間相當靈動。另外，Bow Strass鞋款則呈現了手工鑲嵌的水鑽立體蝴蝶結，內裡的顯眼大膽的紅色系，穿脫之間充滿驚喜。

全新PVC材質超大膽

品牌秋冬其中一個創新材質就屬PVC，出現在Gommettine芭蕾舞平底鞋、Viv’ in the City之上，能夠大面積露出腳背打造性感曲線，伴隨鑽飾方扣呈現，同時也呼應極輕的大型透視購物袋。

龐克厚底鞋款Viv’ Go-Thick系列

▲Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲Viv’ Go-Thick系列靈感來自於1950年代，有彈性的輕厚橡膠鞋底為特色 。（圖／品牌提供）

若是偏好反叛、龐克風格，此次帶來Viv’ Go-Thick系列靈感來自於1950年代，以中性陽剛的鞋身曲線搭配柔軟有彈性的輕厚橡膠鞋底為特色，點綴搶眼的方扣或鑽扣；還有以拼接羊毛的鞋面設計，從內而外包覆雙腳，帶來溫暖享受。對應包款則有全新Viv‘ Lady Bug包，小巧圓潤的包身飾有Très Vivier 方扣，甜美優雅。

▲Roger Vivier 。（圖／品牌提供）

▲ Viv' Ladybug 系列；Très Vivier Hat 。（圖／品牌提供）

與此同時，知名義大利精品鞋履品牌Aquazzura成立10週年首次進軍台灣市場，創辦人Edgardo Osorio的生活背景與設計元素息息相關，他生長於南美洲哥倫比亞，始終認為鮮豔、瑰麗的色彩能帶來快樂的能量，因此以義大利文「藍色的水」為品牌名稱，有趣的是，每雙鞋履底部都藏有一顆金黃色鳳梨，代表熱情和好運，意外與台語「旺來」形成可愛的呼應。

▲Anne Hathaway,Aquazzura 。（圖／品牌提供）

▲Anne Hathaway,Aquazzura 。（圖／品牌提供）

▲KOL莫莉演繹的Tequila Plexi Sandal 是極為性感華麗的款式。（圖／品牌提供）

此次台灣快閃店延續品牌熱情的概念打造出黃黑色店裝風格，引入款式包含KOL莫莉演繹的Tequila Plexi Sandal，用以顆顆鑽飾遊走腿部曲線，最為性感華麗；同樣保留大面積鏤空的還有Gastby Sling、Temptation Crystal Sandal 款式，鞋履線條運用水晶點綴而成相當夢幻。

關鍵字：

Roger Vivier, 秋冬, 天鵝, 高跟鞋

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

「一句話就回頭」最念舊星座Top 3！冠軍一遇到挫折就開始懷念從前

「一句話就回頭」最念舊星座Top 3！冠軍一遇到挫折就開始懷念從前

星巴克9／19起「全品項買一送一」　上午11點起買一杯賺一杯！

星巴克9／19起「全品項買一送一」　上午11點起買一杯賺一杯！

凱特王妃珍珠鍊淚別英女王　夏綠蒂公主別馬蹄胸針致敬曾祖母

凱特王妃珍珠鍊淚別英女王　夏綠蒂公主別馬蹄胸針致敬曾祖母

「妙麗」半透明蕾絲裙輪廓全看光！轉身秀大片美背＋回眸電翻 下殺2.9折！五星級「義大皇家酒店」雙人1泊1食　有逛有玩超爽 宋智孝辣照引暴動！韓系「微水母層次剪」修飾下顎線又不怕亂翹 3大「排毒食物」超商就能買　外食族最需要 內心開始有5種想法　會讓一個人越活越廢 「超級護妻」的3大星座男！Top 1任何事都先挺老婆，捨不得委屈她 年紀越大戀愛運越旺的3大星座！Top 1年輕時眼光差，常陷進不對的感情

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面