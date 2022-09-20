檸檬水晶鞋、隱藏愛心上腳美炸！　Roger Vivier秋冬「5大必敗款」

▲《ET FASHION》搶先直擊Roger Vivier 秋冬新品亮點。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

很多人對於鞋履品牌Roger Vivier第一印象是那優雅不過時的方扣，而2022秋冬系列品牌藝術總監Gherardo Felloni帶領大家走入「天鵝秘境」，有充滿檸檬形狀的水晶鞋、尖頭愛心鞋尖為特色的I Love Vivier系列等，《ET FASHION》搶先直擊新品5大看點！

▲Roger Vivier 2022秋冬系列天鵝秘境。（圖／品牌提供）



檸檬形狀的水晶Jewel Heel系列

▲Jewel Heel系列為橢圓形的寶石鞋跟 。（圖／品牌提供）



「盡情綻放想像力，這已變得史無前例地重要。」Gherardo Felloni家中的檸檬樹給了他啟發，本季新加入的Jewel Heel系列為橢圓形的寶石鞋跟，顛覆一般高跟鞋的輪廓，鞋跟外觀就像是一顆橢圓可愛的檸檬，並結合42顆不同尺寸的水晶拼湊出耀眼光芒，檸檬形狀的水晶搭配緞面材質映襯下，上腳高雅又夢幻。

Viv’ Choc系列鞋包

▲Viv’ Choc系列方扣點綴了316顆水晶。（圖／記者鮑璿安攝）

在春夏就已經很受矚目的Viv’ Choc系列，帶有弧度的中性方扣是主要特色，本季則進化為芭蕾舞鞋、涼鞋、穆勒鞋等款式，豐富多樣場合，尤其是點綴了316顆水晶變化性更多，當然也順勢延伸到包款上，分別有金屬及水鑽兩種版本的方扣。

I Love Vivier系列愛心鞋

▲I Love Vivier系列是以尖頭愛心鞋尖、雙色鞋墊與鞋底隱藏愛心設計 。（圖／記者鮑璿安攝）

I Love Vivier系列是以尖頭愛心鞋尖、雙色鞋墊與鞋底隱藏愛心設計，無疑是秋冬一大亮點，在腳側面或是腳背上點綴上了立體蝴蝶結，走動之間相當靈動。另外，Bow Strass鞋款則呈現了手工鑲嵌的水鑽立體蝴蝶結，內裡的顯眼大膽的紅色系，穿脫之間充滿驚喜。

全新PVC材質超大膽

品牌秋冬其中一個創新材質就屬PVC，出現在Gommettine芭蕾舞平底鞋、Viv’ in the City之上，能夠大面積露出腳背打造性感曲線，伴隨鑽飾方扣呈現，同時也呼應極輕的大型透視購物袋。

龐克厚底鞋款Viv’ Go-Thick系列

▲Viv’ Go-Thick系列靈感來自於1950年代，有彈性的輕厚橡膠鞋底為特色 。（圖／品牌提供）

若是偏好反叛、龐克風格，此次帶來Viv’ Go-Thick系列靈感來自於1950年代，以中性陽剛的鞋身曲線搭配柔軟有彈性的輕厚橡膠鞋底為特色，點綴搶眼的方扣或鑽扣；還有以拼接羊毛的鞋面設計，從內而外包覆雙腳，帶來溫暖享受。對應包款則有全新Viv‘ Lady Bug包，小巧圓潤的包身飾有Très Vivier 方扣，甜美優雅。

▲ Viv' Ladybug 系列；Très Vivier Hat 。（圖／品牌提供）



與此同時，知名義大利精品鞋履品牌Aquazzura成立10週年首次進軍台灣市場，創辦人Edgardo Osorio的生活背景與設計元素息息相關，他生長於南美洲哥倫比亞，始終認為鮮豔、瑰麗的色彩能帶來快樂的能量，因此以義大利文「藍色的水」為品牌名稱，有趣的是，每雙鞋履底部都藏有一顆金黃色鳳梨，代表熱情和好運，意外與台語「旺來」形成可愛的呼應。

▲KOL莫莉演繹的Tequila Plexi Sandal 是極為性感華麗的款式。（圖／品牌提供）

此次台灣快閃店延續品牌熱情的概念打造出黃黑色店裝風格，引入款式包含KOL莫莉演繹的Tequila Plexi Sandal，用以顆顆鑽飾遊走腿部曲線，最為性感華麗；同樣保留大面積鏤空的還有Gastby Sling、Temptation Crystal Sandal 款式，鞋履線條運用水晶點綴而成相當夢幻。