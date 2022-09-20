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BLACKPINK舞台全員放送蜜大腿！　Jennie一刀把洋裝剪成性感馬甲

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記者王則絲／台北報導

BLACKPINK是近期全球話題最火熱的女團，20日4位成員登上美國脫口秀《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live），在節目舞台上演唱最新歌曲《Shut Down》，帶來精彩的表演，全員放送蜜大腿性感亮相，Jennie更一刀把洋裝剪成馬甲，透膚中空裝增添誘惑指數。

BLACKPINK睽違2年回歸，繼發表先行曲《Pink Venom》獲得廣大迴響後，16日正式公開主打歌《Shut Down》，以及第2張正規專輯《BORN PINK》，再次一舉攻佔音源榜，創下多項音樂串流平台紀錄。

▲Blackpink。（圖／翻攝自IG）

▲BLACKPINK登上《吉米夜現場》舞台。（圖／翻攝自IG＠jimmykimmellive）

在《吉米夜現場》舞台上，BLACKPINK全員以略帶龐克風的性感造型亮相，大方放送4雙蜜大腿，Lisa以搶眼的紅色蛇紋皮裙搭配紅色手套呼應；Rosé穿上激短版的數字球衣與黑色迷你裙，以前衛的牛仔襪套收尾，帥氣不失小性感。

▲Blackpink。（圖／翻攝自IG）

▲Blackpink。（圖／翻攝自IG）

▲BLACKPINK新歌演出舞台造型。（圖／翻攝自IG@jimmykimmellive、sooyaaa__）

Jisoo造型最為花俏，上下身都以美式風格的彩色塗鴉組成，將酷酷的元素穿出一絲甜美氣質；Jennie身上的服裝則經過改良，原先是一件來自MONSE的長裙禮服，被一刀剪成了短版馬甲，剩餘布料綁在身後隨跳舞擺動，留下黑色透紗部分，則是增加若隱若現的火辣感受。

▲Jennie 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie舞台服為洋裝改造成馬甲。（圖／翻攝自IG@monsemaison）

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關鍵字：

blackpink, Jennie, Jisoo, Lisa, Rose

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