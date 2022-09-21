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太前衛！Zendaya「巨型火鶴花」穿上身　3億網紅僅用「唇膏」遮胸

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記者王則絲／外電報導

「蜘蛛女」千黛亞（Zendaya）是近年人氣最旺的新生代女星，無疑擁有強大的時尚資源，近日她釋出美照，身上優雅的白色禮服上頭，飾著一朵巨型的白色火鶴花，超前衛的造型引發討論；話題轉到3億網紅凱莉珍娜（Kylie Jenner），最近在雜誌畫報中，竟是僅穿著以「唇膏」組成的肚兜遮胸。

▲Zendaya、Kylie Jenner 。（圖／翻攝自IG）

▲千黛亞最新釋出時尚造型。（圖／翻攝自IG@zendaya）

千黛亞日前於第74屆艾美獎上二度封視后，年紀輕輕便已達到極高成就，且仍然在不斷向上累積中，相當令人佩服；同樣令人驚嘆的還有千黛亞的時尚資源，在她最新曝光的造型中，她穿上一件細肩白色開衩禮服，而身前裝飾的「巨型火鶴花」瞬間吸引目光，前衛的設計在她身上竟能合理呈現，獲得粉絲們大大的讚賞。

這件「巨型火鶴花」禮服，其實是來自LOEWE的設計，操刀設計師Jonathan Anderson親自透露，千黛亞身上示範的是尚未曝光過的2023春夏最新款，連時裝秀都還沒發表，千黛亞便穿上身，足見她的資源有多強大。

卡戴珊家族的小妹凱莉珍娜，在IG上擁有超過3億的粉絲，社群影響力舉足輕重，說到前衛的風格，她也不遑多讓。最近凱莉珍娜登上雜誌，畫報中她並沒有穿上精品大牌的服裝，而是僅以「唇膏」串接而成的肚兜遮胸，性感萬分，獵奇的造型則成功讓她替自己的美妝品牌增加不少討論度。

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關鍵字：

千黛亞, Zendaya, 凱莉珍娜, Kylie Jenner

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