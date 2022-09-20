成功人士堅持的5個「早晨習慣」，整理床鋪居然也在內

▲整理床鋪的小事，關係一天的執行力。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

成功人士和一般人的差別就在於早晨時間的運用，當你還在抱怨人生太難的時候，卻忽略每一天都是新的起點，他們早早起床，而你總是拖到最後一刻才肯出門，盤點成功人士的5個早晨習慣，快跟著學起來！

#睡醒喝一杯水

睡了一晚後，早上起床那刻必須喝一杯水補充流失的水分，以溫水為優先，補充水分能夠喚醒身體運作，且能有效幫助腸胃蠕動。

#整理床鋪

生活中如果小事都做不好，那麼何以成大事，早上摺被子看似簡單，但做完就已完成一天的第一個任務，便能激勵你往下一個目標前進。

#冥想

早上很適合冥想，剛起床內心沒經過一天的紛擾，還相當平靜，建議試著感受自己的呼吸節奏，放下手機，集中精神在呼氣和吐氣的節奏上。早上若能心無旁鶩的堅持10分鐘，便可帶動一整天的專注力與工作效率。

#吃一個健康的早餐

很多人為了減重而不吃早餐，其實這樣反而會發胖，早餐是大腦的開關，能量源自於碳水化合物，若是選擇高澱粉食物，雖然容易飽足但會讓人沒有精神，因此建議挑選優秀蛋白質，搭配好的油脂與蔬果，幫助一整天儲備能量。

#列出待辦事項

早上可以簡單列出今日待辦事項或是工作清單，將心中要落實的事情，盡量具體化，接著可以依照事情的優先順序排列，先把重要或是困難的事情先完成，幫助提高一整天效率，就不怕又拖到下一天。

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