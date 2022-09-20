營養師揭「阿湯哥」60歲不顯老8大秘訣：少量多餐、不碰甜食

▲「阿湯哥」湯姆克魯斯至今動作場面依舊親自演出。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、IG@tomcruise

「阿湯哥」湯姆克魯斯（Tom Cruise）睽違36年回歸主演《捍衛戰士》續集《捍衛戰士：獨行俠》，不僅在全球創下票房佳績，更讓人驚嘆今年60歲的他完全看不出老態！不僅外型狀態很凍齡，連動作場面也都能親自演出。知名營養師高敏敏就分享，「阿湯哥」步入中年還能如此身強體壯的8個飲食生活秘訣，照著吃和做你也能跟阿湯哥一樣不顯老。

＃減少精緻澱粉



當蛋白質與糖分結合時會導致「糖化作用」，這對彈力蛋白和膠原蛋白會造成許多負面影響，同時也降低了肌膚的彈性與柔軟度。另外，過多的澱粉會導致胰島素分泌不穩，不利於血糖控制，人也會因此提早老化。

高敏敏建議如果想吃澱粉，就以大麥、南瓜、地瓜、玉米、馬鈴薯等未精緻澱粉為主。

＃不吃高溫油炸



高溫烹調的食物容易讓營養流失，提高體內發炎的風險，建議平時飲食以蒸烤或低溫舒肥食物，像是鮭魚、菠菜和橄欖油等。

＃多吃原型食物



蛋白質建議選擇魚肉、蛋白、雞肉、乳清等，其他則以燕麥、蔬菜、堅果為主。

＃嚴格執行有氧＋重訓



維持訓練量，避免運動倦怠與停滯期，延緩老化。

＃控制每日總熱量



控制每日熱量攝取外，也以原型食物及低熱量為主要選擇，並少量多餐。

＃不碰甜食



阿湯哥曾買蛋糕給團隊吃，自己卻一口也不碰，糖分攝取過高，除了肥胖之外，也容易導致發炎體質。

但高敏敏表示，果真的想吃甜，建議每日精製糖攝取量，不超過整天總熱量的10%，最好是降到5%。例如若以每日攝取2000kcal為例，添加糖攝取應低於200kcal（最好更低至100kcal)，大約是25～50g糖量，等於控制在半糖的概念。

＃少量多餐



阿湯哥曾經一天進食次數高達15次，除正餐以外，食物以堅果、冷凍有機藍莓等為主。

＃保持各種運動



平時可執行各種運動，像是爬山、划船、潛水等，並融合有氧和重訓，維持體能的彈性與平衡。

最後高敏敏也提醒，一個飲食法的盛行就會有大批人效法嘗試，大家可以參考「阿湯哥」的不老秘訣，但也建議要找出適合自己的飲食法並養成習慣，才能長久保持健康和維持體態。

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