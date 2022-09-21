雌激素不足易發胖？營養師教「吃3類食物」補充　還能抗氧化、美肌

▲營養師分享3種天然雌激素可從食物中攝取。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

「雌激素」是女性重要的荷爾蒙之一，雌激素不足可能引起頭痛、失眠、身體整體代謝變慢、腹部脂肪囤積變多等狀況。營養師谷傳玲就表示，雌激素不僅能夠幫助保持細膩的皮膚、勻稱的體型，還和骨骼健康有密切相關，她就分享3種從食物中就能攝取天然雌激素，能在體內發揮雌激素的活性，同時能幫助抗氧化、抗發炎，建議天天吃。

＃大豆異黃酮



大豆異黃酮在大豆和其製品中含量很豐富，而且喝豆漿比吃豆腐、豆腐皮，能更好的吸收大豆異黃酮。所以建議可每天喝杯豆漿，還可以吃點納豆，納豆屬於發酵豆製品，大豆異黃酮吸收得更迅速。

＃木酚素



亞麻籽中富含木酚素，可以把亞麻籽撒到粥裡、沙拉裡或是酸格、優酪乳裡去吃，但是注意必須吃熟的亞麻籽，因為生亞麻籽中含有氰苷，會在體內轉化成劇毒的氰化物，但氰苷在烹煮加熱後會被破壞、不再具備毒性。

另外，包含芝麻、腰果、花生等也都富含木酚素，但因為木脂素怕熱，所以這三類食物建議可生吃，這樣就能獲得更多的木脂素。但是堅果一天吃10g就好，大概就是4、5顆腰果的份量，因為堅果的能量很高，吃多了很容易發胖。

＃白藜蘆醇



葡萄富含白藜蘆醇，可以每天吃上一兩把，另外葡萄酒也富含白藜蘆醇，但是不推薦用喝葡萄酒來攝取白藜蘆醇，酒喝多傷身還容易發胖。

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