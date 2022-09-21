蔡康永人生金句：炫耀不是來自優越感，而是不安全感

▲蔡康永金句字字戳心。（圖／翻攝自FB/蔡康永，以下同）

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人生不如意十之八九，生活中更容易遇到一些想解決，卻怎麼也想不通的事情，這時需要一些人生金句給你當頭棒喝，盤點蔡康永在節目中曾說的金句，給正在迷茫的你一點啟發。

#炫耀要是來自於不安全感

大家都認為想炫耀的心來自於優越感，其實是來自不安全感，當身邊好朋友在炫耀的時候，其實是在呼喚別人的肯定，是朋友的話就舉手之勞讓人得到安全感，這是應盡之力。

#推崇容忍讓我們失去對生活的熱情

過度推崇容忍其實是懶惰，有時候遇到一些事情，總喜歡裝沒事讓它過去，但是裝一次它會過去，第二次更提不起勁來去較真，第三次更是懶得去追究了，其實遇到事情忍不住就不要忍，這樣會讓你失去對生命熱情，就像是對待婚姻也是如此，你不和自己鬧彆扭，以後自己什麼都不會在意了。

#讓你忐忑不安去索取卻不一定得到就是渣

什麼是一段渣的感情？當你想要頻繁且忐忑不安去索取，但卻不一定會得到，這樣的感覺會讓人上癮。要如何判定這段感覺該不該離開？其實你只要想像一年後的生活，如果這段感情已經不堪忍受，一年後還維持現狀你還要不要，如果你不要，就別找理由，趕快分手吧！

#教小孩子「要對自己好一點」

如果有一句金玉良言要傳給小孩，我會教他們對自己好一點，好多人長大還是一直委屈去遷就別人，父母親就是孩子的導遊，把孩子帶來世界上，你要活給他看，教導他們要好好照顧自己，否則容易受委屈。

#有教養但明快表達拒絕

一般人都很難拒絕別人，容易給出模擬兩可的答案，但真的想拒絕可以有教養但明快表達，不要去捉摸別人的感覺，就像是收到喜帖不想參加，不妨就直接和對方說不參加，或許你會認為這樣會冒犯和不盡人情，但是人際關係是在受傷中摸索出來的。