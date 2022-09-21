李敏鎬穿帥氣黑裝又要出國！　TWICE Sana中空裝秀絕對領域

記者王則絲／台北報導

米蘭時裝周20日正式開跑，各國明星們都陸續整裝出發、前往看秀，韓星李敏鎬這回以BOSS全球代言人的身份現身仁川機場，穿著一身帥氣休閒黑裝，啟程前往米蘭；韓女團TWICE日本籍成員Sana（湊崎紗夏）也被捕捉到21日一早，以性感的中空裝亮相機場，準備到米蘭欣賞PRADA大秀。

▲李敏鎬穿著BOSS秋冬新裝準備出發米蘭看秀。（圖／品牌提供）



李敏鎬日前才獲邀前往紐約，觀賞FENDI舉辦的經典包款Baguette 25週年大秀，回國不久後，又再度出發參加米蘭時裝周，行程超滿檔，此次他以BOSS全球代言人的身份獲邀看秀，因此在機場時，李敏鎬穿著整身來自BOSS的休閒黑裝現身，很符合他私下喜歡的街頭風格。

BOSS 2022秋冬時裝大秀將在米蘭時間22日晚間9點（台灣時間9月23日凌晨3點）舉行，屆時可以鎖定直播平台觀賞。

TWICE Sana一直以來與PRADA的關係友好，經常穿上品牌的造型服裝，將有望成為代言人。21日一早，Sana就被捕捉到出現在仁川機場，將前往參加PRADA的2023春夏大秀，她身穿PRADA的中空裝，手拎熱賣的雙層三角包，並露出一截纖腰以及絕對領域，呈現性感與率性的氛圍。PRADA 2023春夏大秀將於米蘭時間22日下午2點（台灣時間22日晚上8點）舉行。

▲Sana現身機場準備前往米蘭欣賞PRADA大秀。（圖／翻攝自Sana IG）



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