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IKEA推出極黑風格的OBEGRÄNSAD系列　打造時尚潮男居家

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▲居家音樂新品。（圖／翻攝IKEA全球官網、台灣CASIO提供）

▲IKEA與電子樂團Swedish House Mafia合作的OBEGRÄNSAD系列。（圖／翻攝IKEA全球官網、台灣CASIO提供）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA又開始提醒大家「我們可是多元風格」這件事，隨著時序迎向秋冬，預計會推出更多沈穩設計的居家商品，近期與瑞典當地的電子樂團《Swedish House Mafia》合作的OBEGRÄNSAD系列，充滿音樂元素跟極黑風格，就算你不是DJ也會很期待它們開賣。

▲居家音樂新品。（圖／翻攝IKEA全球官網、台灣CASIO提供）

「OBEGRÄNSAD」在瑞典語中為無限之意，電子音樂藝術家Swedish House Mafia（瑞典浩室黑手黨）的強烈風格，也灌注在該系列上，共推出20多款的居家商品，包括音響、LED燈、壁燈和落地燈，以及筆記本電腦、平板電腦、揚聲器和唱片專用架；桌子、層架、扶手椅、地毯睡床、抱枕和和抱枕套，另外還有隨身攜帶的包包，包含配件、唱片和一個筆記型電腦包。

▲居家音樂新品。（圖／翻攝IKEA全球官網、台灣CASIO提供）

它們全以呼應樂團名的黑色為主結構，搭配簡約的設計，不但看起來相當時尚，也更適合喜歡中性、冷色系風格的居家愛好者，當然也包括喜歡在家裡做音樂的消費者，而更令人滿意的是，IKEA表示該系列價格是「經濟實惠」，連學生都可以負擔得起，透過這種降低製作音樂的入門門檻，在家裡就能激發更多創造力。

▲居家音樂新品。（圖／翻攝IKEA全球官網、台灣CASIO提供）

OBEGRÄNSAD系列預計在10月於全球市場上市，現尚未確認台灣市場會引進哪幾個品項，但我們期待黑色地毯、層架等商品的開賣，它除了相當適合冬天之外，也是一個耐髒耐看的選擇。

▲居家音樂新品。（圖／翻攝IKEA全球官網、台灣CASIO提供）

雖然OBEGRÄNSAD系列還沒在台上市，但近期CASIO則在台推出另一個有趣的經典商品，以「In Harmony with Life」為概念，推出煦木質感的Privia數位鋼琴系列，打破傳統平台鋼琴依賴牆壁配置與黑色的沉重感，採用北歐風極簡木質紋理琴架與踏板一體成型，加上流線型設計，整組散發出輕盈的印象，配件包含透明的琴譜架、三踏板、琴架以及琴後方的音響網布。

▲居家音樂新品。（圖／翻攝IKEA全球官網、台灣CASIO提供）

該系列包括PX-S7000、PX-S6000、PX-S5000三款數位鋼琴，其中PX-S7000更注入時下流行治癒色系「晨曦黃」鏡面烤漆，提昇溫度感，另也有黑、白兩色選擇，售價36,900元起。

▲居家音樂新品。（圖／翻攝IKEA全球官網、台灣CASIO提供）

▲居家音樂新品。（圖／翻攝IKEA全球官網、台灣CASIO提供）

關鍵字：

IKEA, CASIO

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